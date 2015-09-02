Спасибо главному учителю Статьи 647 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Тимофей – один из 192 учеников школы-гимназии № 7 в Актау, который прошел вступительное тестирование и теперь стал лицеистом. О том, что первоклашкам в День знаний будут вручать подарки от самого Президента, многие родители узнали только на торжественной линейке. Это был приятный сюрприз, признаются они.



– Книга обязательно пригодится каждому ученику. Мне понравились и ее оформление, и содержание. Здесь столько много интерес­ных фактов о нашей стране, ее культуре и истории. Спасибо Главе государства, нашему главному учителю, за такой подарок, – высказала слова благодарности Наталья Титаева, мама первоклассника.



В школе-лицее книги «Наша Родина – Казахстан» получили 192 первоклассника. Напутственные же слова Президента на первой странице книги в Мангис­тауской области прочитали более 15 тыс. учеников первых классов.



