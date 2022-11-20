Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице

Несколько суток врачи боролись за жизнь сотрудника МЧС.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сегодня в больнице скончался Аскар Забикулин, который героически участвовал в спасении людей при пожаре в Астане 16 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

У Аскара остались жена и двое детей.

МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.

Напомним, что трагедия произошла в Астане при сильном пожаре в 15-этажном доме. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Пожарный Аскар Забикулин снял боевую одежду и в камуфляже вошел в огонь через оконный проем. Он получил 80% ожога тела.