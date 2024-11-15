Спасти золотое руно Сенат 15 ноября 2024 г. 9:00 13 Ербол Тишкамбаев В Сенате обсудили новые стимулы для переработки животноводческого сырья в Казахстане Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий провели встречу с руководителями госорганов, представителями НПП «Атамекен», общественных организаций, предприятий и фермерских хозяйств, на которой обсудили вопросы переработки шкур и шерсти в Казахстане. В своем выступлении председатель комитета Али Бектаев отметил, что в рамках Послания Президента Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2023 года была поставлена задача увеличить долю переработки продукции агропромышленного сектора до 70% в течение трех лет. Однако, несмотря на поддержку со стороны Правительства, уровень переработки шерсти и шкур остается низким. – На сегодняшний день перерабатывается только 21% от общего объема производимой шерсти и 12–13% шкур, а более двух миллионов шкур крупного рогатого скота ежегодно остаются без переработки и зачастую выбрасываются на свалку. Это означает прямые потери для экономики в размере порядка семи миллиардов тенге ежегодно. Такие потери не соответствуют традициям казахстанцев, для которых издревле было важно бережное отношение к животноводческому сырью. В то время как в мировой практике переработка шерсти и шкуры является важной частью агропромышленного комплекса, в Казахстане эта отрасль требует дополнительного внимания и поддержки, – отметил сенатор Али Бектаев. В рамках обсуждения сенаторы совместно с заинтересованными госорганами обсудили ряд мер, направленных на решение проблем переработки сырья. В частности, была отмечена необходимость дополнительных законодательных мер для поддержки перерабатывающих предприятий, а также рассмотрение вопросов субсидирования отрасли. Два года назад вопросы переработки шкуры и шерсти уже были передана в ведение Министерства сельского хозяйства, что позволило внедрить определенные меры субсидирования. В качестве следующего шага сенаторами было предложено рассмотреть нормы для дальнейшего законодательного закрепления поддержки отрасли и стимулирования глубокой переработки сырья. Участниками встречи было подчеркнуто, что необходимо всестороннее обсуждение ключевых проблем, сдерживающих развитие перерабатывающей отрасли, и обмен мнениями по устранению препятствий для углубленной переработки сырья. #Сенат #переработка #животноводческое сырье