Спасти золотое руно

Депутаты Комитета Сената по аграрным воп­росам, природопользованию и развитию сельских территорий провели встречу с руководителями госорганов, представителями НПП «Атамекен», общественных организаций, предприятий и фермерских хозяйств, на которой обсудили вопросы переработки шкур и шерсти в Казахстане.

В своем выступлении председатель комитета Али Бектаев отметил, что в рамках Послания Президента

Касым-Жомарта Токаева­ в сентябре 2023 года была пос­тавлена задача увеличить долю переработки продукции агропромышленного сектора до 70% в течение трех лет. Однако, несмотря на поддержку со стороны Правительства, уровень переработки шерсти и шкур остается низким.

– На сегодняшний день перерабатывается только 21% от общего объема производимой шерсти и 12–13% шкур, а более двух миллионов шкур крупного рогатого скота ежегодно остаются без переработки и зачастую выбрасываются на свалку. Это означает прямые потери для экономики в размере порядка семи миллиардов тенге ежегодно. Такие потери не соответствуют традициям казахстанцев, для которых издревле было важно бережное отношение к животноводчес­кому сырью. В то время как в мировой практике переработка шерсти и шкуры является важной частью агропромышленного комплекса, в Казахстане эта отрасль требует дополнительного внимания и поддержки, – отметил сенатор Али Бектаев.

В рамках обсуждения сенаторы совместно с заинтересованными госорганами обсудили ряд мер, направленных на решение проблем переработки сырья. В частности, была отмечена необходимость дополнительных законодательных мер для поддержки перерабатываю­щих предприя­тий, а также рассмотрение воп­росов субсидирования отрасли. Два года назад вопросы переработки шкуры и шерсти уже были передана в ведение Министерства сельского хозяйства, что позволило внед­рить определенные меры субсидирования. В качестве следующего шага сенаторами было предложено рассмотреть нормы для дальнейшего законодательного закрепления поддержки отрасли и стимулирования глубокой переработки сырья.

Участниками встречи было подчеркнуто, что необходимо всестороннее обсуждение ключевых проблем, сдерживающих развитие перерабатывающей отрасли, и обмен мнениями по устранению препятствий для углубленной переработки сырья.