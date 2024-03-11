Специальные автобусные маршруты к мечетям запустили в Рамазан в Астане

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Информацию об этом предоставили в транспортной компании City Transportation Systems, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с 11 марта состоится подача специальных маршрутов в священный месяц Рамазан. Для удобства жителей и гостей столицы 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.

Направления маршрутов мечети «Республиканская Главная мечеть»: мкр. «Целинный»; Гребной канал; пр-т Республики.

Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»: Супермаркет «Спутник»;  ЖД вокзал; ЖМ «Коктал-1,2».

Направления маршрутов мечети «Абу Насыр Аль-Фараби»: ЖМ «Коктал-1,2»; ЖД вокзал;  Медколледж.

 Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»: ЖМ «Коктал-1,2»;  ЖМ «Кирпичный».

Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»: ТЦ «Рахмет».

Маршруты будут курсировать с 21.30 до 23.00. Стоимость проезда - 90 тенге.

В  City Transportation Systems напомнили, что в связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации, произведено временное отключение информационных табло. Сведения о движении маршрутов можно получить в приложениях Аvtobys, 2GIS и Яндекс карты.

#Астана #Рамазан #запуск #автобусы #маршруты #City Transportation Systems #мечети

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