Специальные автобусные маршруты к мечетям запустили в Рамазан в Астане

Информацию об этом предоставили в транспортной компании City Transportation Systems, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с 11 марта состоится подача специальных маршрутов в священный месяц Рамазан. Для удобства жителей и гостей столицы 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.

Направления маршрутов мечети «Республиканская Главная мечеть»: мкр. «Целинный»; Гребной канал; пр-т Республики.

Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»: Супермаркет «Спутник»; ЖД вокзал; ЖМ «Коктал-1,2».

Направления маршрутов мечети «Абу Насыр Аль-Фараби»: ЖМ «Коктал-1,2»; ЖД вокзал; Медколледж.

Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»: ЖМ «Коктал-1,2»; ЖМ «Кирпичный».

Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»: ТЦ «Рахмет».

Маршруты будут курсировать с 21.30 до 23.00. Стоимость проезда - 90 тенге.

В City Transportation Systems напомнили, что в связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации, произведено временное отключение информационных табло. Сведения о движении маршрутов можно получить в приложениях Аvtobys, 2GIS и Яндекс карты.