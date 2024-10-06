Спикер Мажилиса проголосовал на референдуме

Фото: Мажилис РК

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

Спикер Мажилиса отдал свой голос на избирательном участке №163, расположенном в здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

«Это очень важный день для нашего государства. Принимается крупное решение, касающееся будущего нашей страны. Самое главное – это решение принимает народ. Ранее мы приняли Конституционную реформу. Основная цель этой реформы заключается в том, чтобы каждый человек мог свободно участвовать в политической жизни государства. Сегодня мы наблюдаем это на практике. Во всех регионах наши граждане голосуют. Судя по информации, поступающей из различных регионов, активность очень высока. Я думаю, что сегодня народ сделает правильный выбор для будущего нашего государства», – сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.