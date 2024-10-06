Всенародный референдум по вопросу строительства АЭС проходит в Казахстане

Референдум
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Итоги голосования будут объявлены в течение семи дней, передает Kazpravda.kz

коллаж: Gov.kz

В Казахстане началось всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

Большинство участков откроются в 7:00, при этом 84 участка начали свою работу в 06:00 – воинские части, вахтовые поселки и несколько участков, на которых проживают люди, работающие сменным графиком работы.

Граждане Казахстана также могут принять участие в республиканском референдуме по АЭС за рубежом. При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума.

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.

На референдум аккредитовано 177 наблюдателей от 30 иностранных государств и 4 международных организаций, а также 200 иностранных журналистов из 37 стран.

Завершится прием голосов на всех участках в одно время – ровно в 20:00. Итоги голосования будут объявлены в течение семи дней.

2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил дату референдума по АЭС на 6 октября 2024 года и подписал указ о его проведении.

#АЭС #референдум #плебисцит

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