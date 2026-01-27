Спикер Сената встретился с министром иностранных дел Израиля

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром иностранных дел Государства Израиль Гидеоном Моше Сааром,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сенат

Фото: Сенат

Стороны обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества, обозначили перспективы расширения межпарламентских связей и обменялись мнениями касательно реализации совместных проектов.

Приветствуя Гидеона Моше Саара, Маулен Ашимбаев отметил поступательное развитие многолетнего и многопланового сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подчеркнув перспективы межпарламентского взаимодействия. Председатель Сената также выразил уверенность в том, что предстоящий официальный визит Президента Израиля в Астану придаст импульс дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран.

«Между Казахстаном и Израилем налажен конструктивный политический диалог, прежде всего, на высшем уровне. В январе этого года состоялся телефонный разговор Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого была обсуждена позитивная динамика казахстанско-израильских отношений. Мы также заинтересованы в развитии тесных отношений Парламента Казахстана с Кнессетом Израиля и изучении вашей законодательной практики в таких областях, как инновации, сельское хозяйство, управление водными ресурсами», – сказал спикер Палаты.

Маулен Ашимбаев также рассказал собеседнику об инициативе Президента Казахстана о присоединении к Авраамским соглашениям. Этот шаг направлен на укрепление дипломатических и экономических связей между мусульманскими странами и Израилем.

«Считаем, что инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о присоединении нашей страны к Авраамским соглашениям является важным шагом на пути построения мостов мира на Ближнем Востоке. Это решение полностью соответствует нашей сбалансированной, конструктивной и мироориентированной внешней политике. Уверен, что инициатива будет способствовать укреплению многостороннего взаимодействия с Соединенными Штатами, Израилем арабскими странами, создавая пространство для конструктивного диалога», - отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также ознакомил собеседника с реформами, проводимыми в Казахстане, включая реализацию социально-экономических и политических инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева. В частности, речь шла о мерах, нацеленных на диверсификацию экономики, создание целостной и устойчивой национальной цифровой экосистемы, и о предстоящей конституционной реформе.

Отметим, что день проведения встречи совпал со Всемирным днем памяти жертв Холокоста. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал сохранить память о трагедии ради защиты идеалов гуманнизма и мира для будущих поколений. В этом ключе были обсуждены возрастающая роль духовной дипломатии и направления для сотрудничества в рамках работы Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь Гидеон Моше Саар высоко оценил проводимые в Казахстане политические и социально-экономические преобразования, осуществляемые под руководством Касым-Жомарта Токаева, и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества. Особое внимание было уделено совместным проектам в сферах инфраструктуры, фармацевтики, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта.

#Казахстан #Сенат #Израиль

