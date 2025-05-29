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Приветствуя Хаолянь Шу, Маулен Ашимбаев выразил признательность дипломату за проявленный интерес к Форуму и отметил, что данный визит придаст импульс сотрудничеству между Казахстаном и Организацией Объединенных Наций. Спикер Сената высоко оценил конструктивные отношения с ООН, подчеркнув, что за прошедшие годы налажено сотрудничество по таким важным вопросам, как ядерное разоружение, охрана окружающей среды, поддержание мира и борьба с терроризмом.

В ходе встречи стороны подробно обсудили эти и другие направления совместной работы на предстоящий период и обменялись мнениями касательно реализации задач по достижению целей устойчивого развития, преодоления региональных климатических вызовов в условиях напряженной геополитической ситуации.

«Казахстан привержен соблюдению принципов и ценностей, закрепленных в Уставе ООН. Как вы знаете, в нашей стране активно реализуются инициативы по продвижению Целей устойчивого развития, в том числе в области образования, здравоохранения и экологической устойчивости. ЦУР полностью интегрированы в наши национальные стратегические документы и планы развития. В 2023 году по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева была создана Парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Помимо депутатов, в состав Комиссии входят представители международных организаций, а также эксперты из гражданского общества и академических кругов. В декабре прошлого года мы провели расширенное заседание Комиссии с участием парламентариев из государств Центральной Азии. Мы твердо верим, что укрепление регионального сотрудничества повысит эффективность наших усилий в этом направлении», – сказал Маулен Ашимбаев и ознакомил заместителя Генерального секретаря ООН с мерами по борьбе с глобальным потеплением, а также политикой и программами, направленными на сокращение выбросов углекислого газа в стране и достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

Спикер также рассказал Хаолянь Шу о ходе реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства, и подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года под названием «Диалог религий – синергия во имя будущего».

В свою очередь, Хаолянь Шу поблагодарил Казахстан за инициативы, направленные на достижение ЦУР, развитие духовной дипломатии и укрепление сотрудничества с ООН, отметив их эффективность. Он выразил заинтересованность в развитии многосторонних отношений и реализации совместных проектов по ряду направлений.