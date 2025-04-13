Министерство и впредь будет обеспечивать необходимую поддержку каждому спортсмену, включенному в план олимпийской подготовки, независимо от места его проживания или регистрации, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Министерству туризма и спорта РК известно о ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны — Михаила Шайдорова, сообщили в ведомстве.

«Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения Президента Республики Казахстан по восстановлению вертикали управления в сфере спорта. Одним из ключевых направлений данной реформы является передача спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение министерства», - говорится в сообщении.

Министерством утвержден План подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены — потенциальные претенденты на медали.

«В отношении каждого из них, включая Михаила Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур», отметили в министерстве.

В частности, дирекция развития спорта (ДРС) осуществляет контроль за реализацией индивидуальных планов подготовки и координирует взаимодействие всех задействованных сторон;

Спортивные федерации отвечают за квалифицированный тренерский состав, участие в международных сборах и обеспечивают необходимую соревновательную практику;

Региональные акиматы обязаны создавать базовые условия проживания, питания и тренировочного процесса на местах;

Центр спортивной медицины и реабилитации (ЦСМИР) обеспечивает медико-биологическое сопровождение, реабилитацию и постоянный мониторинг состояния спортсменов;

Научно-методическое сопровождение оценивает эффективность программ подготовки и предоставляет соответствующие рекомендации.

Кроме того, в работу включены и другие институты системы подготовки спортсменов.