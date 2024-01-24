Спрос на аренду частных домов вырос в Алматы после землетрясения

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

За сутки, с 22 по 23 января, в Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. На ценах это не отразилось. Других изменений на рынке, по состоянию на 24 января, нет. Количество желающих продать квартиры не выросло, рост спроса на жильё в Астане тоже не наблюдается, сообщают аналитики Krisha.kz.

По их данным, максимально выросло количество запросов на посуточную аренду домов и дач. За сутки после землетрясения оно увеличилось в четыре раза. Долгосрочной арендой (на месяц и более) интересовались чуть меньше, но и там активность увеличилась более чем в два раза.

Ажиотажа на рынке нет. Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто — алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки. Скачка цен на аренду домов и дач нет. Средняя стоимость аренды дома в Алматы — 100 000 тенге в сутки.

Особенность домов, которые предлагают для аренды посуточно, в том, что в основном они предназначены для проведения праздников и вечеринок: оборудованы барами, большими мангальными зонами, караоке и т. д. Поэтому цена на такие объекты всегда высокая, в районе 100 000 тенге в сутки.

Минимальные цены на аренду обычных домов сейчас такие:

2-комнатная дача — 10 000 тенге за сутки;

3-комнатный частный дом — 25 000 тенге за сутки;

4-комнатный дом — 35 000 тенге.

Что касается покупки домов, то здесь никаких изменений нет. С ценами также всё стабильно. Средняя стоимость частного дома в Алматы, согласно анализу предложений на Krisha.kz, — 40 млн тенге.