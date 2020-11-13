Средний возраст материнства вырос в Казахстане

Средний возраст женщин, родивших первого ребенка, вырос с 26 до 29 лет в Казахстане. Об этом на XII международном конгрессе Казахстанской ассоциации репродуктивной̆ медицины сообщил профессор, академик НАН РК, президент КАРМ Вячеслав Локшин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Если смотреть на показатели рождаемости, то уже четыре года в Казахстане рождаемость стала снижаться. По данным статистических отчетов, средний возраст матерей в Казахстане за 20 лет вырос с 26 до 29 лет (первое наступление беременности – прим. автора). Эта тенденция продолжает оставаться актуальной. Поэтому мы прекрасно понимаем необходимость активного вмешательства государства в решение семейно-демографической ситуации", – заявил Локшин.
Профессор напомнил, что по поручению Президента РК с 2021 года будет запущена специальная программы "Аңсаған сәби".
"С ее помощью будет увеличено количество квот по программам ЭКО до семи тысяч. Семь тысяч квот – это 2 200-2 500 рожденных детей. Это тоже очень важно. Сегодня мы имеем 1 200 программ в год, а со следующего года цифра увеличится", – добавил он.
В заключение Локшин отметил, что казахстанская ассоциация репродуктивной медицины предложила свой перечень показаний по программе ЭКО.
"Каждый гражданин Казахстана должен получить право воспользоваться данной программой", – подытожил президент КАРМ.