Срок активации транспортной карты в автобусах продлили до 30 дней в Астане

Транспорт
150
Дана Аменова
Корреспондент

Раньше срок составлял 15 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, после пополнения баланса транспортной карты или покупки выбранного тарифа, платеж требует активации.

— Для активации платежа необходимо удерживать транспортную карту на валидаторе в автобусе 2-3 секунды. Также жителям необходимо помнить, что активация платежа и взимание оплаты за проезд происходит одновременно. В случае, если платеж не будет активирован в течение 30 дней, то платеж блокируется системой, — проинформировали в городской администрации.

Также в акимате напомнили, что для восстановления платежа необходимо обратиться в центральную кассу CTS по адресу пр-т Р. Кошкарбаева, 50/1 или в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.

Напомним, что ученики столичных школ получили возможность оплатить проезд в автобусе, обед в столовой и пройти через турникет с помощью одной карты. 

#транспорт #акимат #карта #автобусы #срок #продление #активация

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
Охранная грамота
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Его звали Сакен-серi
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
Мороз и лыжи – день чудесный!
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Ради острых ощущений
У каждого своя миссия
На струнах души
Весомый задел конкурентоспособности
Дорогой жизни
Пора воспользоваться возможностью
Есть что почитать
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Вспомнить забытое старое…
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ
Новый профессиональный праздник отмечают в Казахстане
Казахстанско-румынский бизнес-форум прошел в порту Констанца
Водитель без требуемой категории управлял школьным автобусо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]