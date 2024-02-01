Срок активации транспортной карты в автобусах продлили до 30 дней в Астане

Раньше срок составлял 15 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, после пополнения баланса транспортной карты или покупки выбранного тарифа, платеж требует активации.

— Для активации платежа необходимо удерживать транспортную карту на валидаторе в автобусе 2-3 секунды. Также жителям необходимо помнить, что активация платежа и взимание оплаты за проезд происходит одновременно. В случае, если платеж не будет активирован в течение 30 дней, то платеж блокируется системой, — проинформировали в городской администрации.

Также в акимате напомнили, что для восстановления платежа необходимо обратиться в центральную кассу CTS по адресу пр-т Р. Кошкарбаева, 50/1 или в единый контакт-центр iKomek по номеру 109.

Напомним, что ученики столичных школ получили возможность оплатить проезд в автобусе, обед в столовой и пройти через турникет с помощью одной карты.