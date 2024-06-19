Срок рассмотрения онлайн-заявок на кредиты предлагают продлить в Казахстане

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Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на депутатский запрос касательно противодействия кредитным мошенничествам, сообщает Kazpravda.kz

«С учетом положительного опыта Беларуси, где в 2023 году мошенничества снижены на 77%, поддержано предложение касательно продления сроков рассмотрения онлайн кредитных заявок. Такое новшество даст возможность вовремя опомниться потенциальным жертвам мошенничества», – говорится в его ответе.

Он также рассказал, какая работа проводится в стране по борьбе с кибермошенничеством. По его данным, на сегодня заблокировано более 49 млн звонков, в том числе с подменных номеров; на базе Нацбанка в ближайшее время ожидается запуск Антифрод-центра; Казахстан получил приглашение Совета Европы о присоединении к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях; проводится широкомасштабная разъяснительная работа по повышению финансовой и правовой грамотности населения, снимаются сериалы и видеоролики и др.

Наряду с этим, ожидается ряд законодательных поправок, в т.ч. блокирование доступа к деньгам по заявлениям клиентов в случае выявления признаков мошенничества. Всего в этом году по фактам интернет-мошенничества зарегистрировано более 8 тысяч уголовных дел, из них 50% дел связано с оформлением кредитов.