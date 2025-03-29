Новый американский проект соглашения по минеральным ресурсам предполагает установление почти полного контроля США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Об этом пишет газета Financial Times и агентства Bloomberg и Reuters, журналисты которых ознакомились с проектом сделки.

По информации изданий, предложение США практически не содержит каких-либо гарантий безопасности для Украины.

Источники Украинской службы Би-би-си в украинской власти подтверждают опубликованные в СМИ основные негативные пункты нового проекта, предоставленного США. Однако собеседники Би-би-си при этом указывают, что уже начались консультации по компромиссным формулировкам.

Проект, который США направили Киеву 23 марта, предполагает значительное расширение изначального предложения о редкоземельных металлах — США теперь хотят, чтобы соглашение распространялось на все украинские природные ресурсы, включая нефть и газ.

Кроме того, как следует из представленных Вашингтоном предложений, США рассчитывают получить контроль над инвестициями в связанную с эксплуатацией природных ресурсов инфраструктуру, пишет FT. Речь идет в том числе о железных и автомобильных дорогах, портах, шахтах и перерабатывающих заводах.

Как пишет издание, Вашингтон таким образом пытается добиться прекращения военных действий и одновременно вернуть в бюджет США миллиарды долларов, потраченных на военную помощь Киеву за три года войны.

Белый дом утверждает, что сделка приведет Украину к «процветанию». Один из высокопоставленных украинских чиновников сказал FT, что предложение США подрывает суверенитет Украины и усиливает зависимость Киева от Вашингтона.

Несколько украинских чиновников, имена которых издание не называет, в интервью FT назвали новое предложение США «грабежом», «несправедливой сделкой», «отвратительным предложением». Один из собеседников газеты сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов сражаться и без американского оружия.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News говорил, что соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. Однако FT, ссылаясь на одного из высокопоставленных украинских чиновников, пишет, что Киев вряд ли в ближайшее время согласится на такой вариант сделки.