Новый американский проект соглашения по минеральным ресурсам предполагает установление почти полного контроля США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Об этом пишет газета Financial Times и агентства Bloomberg и Reuters, журналисты которых ознакомились с проектом сделки.
По информации изданий, предложение США практически не содержит каких-либо гарантий безопасности для Украины.
Источники Украинской службы Би-би-си в украинской власти подтверждают опубликованные в СМИ основные негативные пункты нового проекта, предоставленного США. Однако собеседники Би-би-си при этом указывают, что уже начались консультации по компромиссным формулировкам.
Проект, который США направили Киеву 23 марта, предполагает значительное расширение изначального предложения о редкоземельных металлах — США теперь хотят, чтобы соглашение распространялось на все украинские природные ресурсы, включая нефть и газ.
Кроме того, как следует из представленных Вашингтоном предложений, США рассчитывают получить контроль над инвестициями в связанную с эксплуатацией природных ресурсов инфраструктуру, пишет FT. Речь идет в том числе о железных и автомобильных дорогах, портах, шахтах и перерабатывающих заводах.
Как пишет издание, Вашингтон таким образом пытается добиться прекращения военных действий и одновременно вернуть в бюджет США миллиарды долларов, потраченных на военную помощь Киеву за три года войны.
Белый дом утверждает, что сделка приведет Украину к «процветанию». Один из высокопоставленных украинских чиновников сказал FT, что предложение США подрывает суверенитет Украины и усиливает зависимость Киева от Вашингтона.
Несколько украинских чиновников, имена которых издание не называет, в интервью FT назвали новое предложение США «грабежом», «несправедливой сделкой», «отвратительным предложением». Один из собеседников газеты сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов сражаться и без американского оружия.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News говорил, что соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. Однако FT, ссылаясь на одного из высокопоставленных украинских чиновников, пишет, что Киев вряд ли в ближайшее время согласится на такой вариант сделки.