США потратили на войну в Иране более 37 млрд долларов

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Министр обороны США оценил текущие расходы на войну с Ираном в 37,5 млрд долларов и запросил у Конгресса больше денег, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: kazpravda.kz

Расходы Вашингтона на войну с Ираном достигли 37,5 млрд долларов. Об этом заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США министр обороны страны Пит Хегсет. В середине мая затраты оценивались примерно в 29 млрд долларов, напоминает агентство AFP.

Глава Пентагона вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэни Кейном призвали Конгресс как можно скорее одобрить запрос на дополнительные 67 млрд долларов для финансирования войны до конца сентября. Они назвали эти средства "экстренно необходимыми". При этом в дополнительно запрашиваемую сумму не входят расходы на восстановление военных баз США на Ближнем Востоке.

Запрос Пентагона раскритиковали как демократы, так и республиканцы. Сенатор-демократ Джинн Шахин отметила, что в распоряжении министерства остаются 75 млрд долларов, выделенных ранее.

"Почему вы предлагаете американскому народу оплачивать войну, которую он не поддерживает, вместо того чтобы запросить разрешение на перераспределение неиспользованных средств, выделенных ранее в рамках бюджетного урегулирования?"- спросила Шахин.

Хегсет ответил, что неиспользованные средства уже предназначены для других приоритетов администрации президента Дональда Трампа, включая программу противоракетной обороны Golden Dome for America, разработку гиперзвукового оружия и другие оборонные проекты.

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что Конгрессу необходимы "честные ответы и прямой разговор", и спросил о возможных последствиях на тот случай, если США прекратят свое присутствие в Ормузском проливе. Пит Хегсет и генерал Кейн не стали уточнять, может ли Иран после вывода американских войск ввести плату за проход судов через пролив, пишет AFP.

Вооруженные силы США 21 июля объявили об очередной массированной волне атак против Ирана - военные действия продолжаются уже одиннадцатую ночь подряд. Трамп пригрозил Исламской Республике "многократной" расплатой за возможные новые смерти американских военных.

С начала новой эскалации на Ближнем Востоке Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели трех американских военнослужащих. Таким образом, число погибших военных США с начала войны против Ирана в конце февраля выросло до 17.

 

#США #Иран #бюджет #война

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