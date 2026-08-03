Новый «Человек-паук» собрал кассу за первый уикэнд

За выходные фильм «Человек-паук: Новый день» собрал 355 млн долларов в США и Канаде - и еще 572 млн за границей. Картину хорошо приняли и критики, и аудитория, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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Это также делает фильм самой кассовой премьерой года в США и Канаде.

Как отмечает агентство Reuters, фильм собрал еще 572 млн долларов в прокате за границей. Из них 121 млн - в Китае. При этом "Человек-паук: Новый день" показал самые высокие кассовые сборы в Северной Америке со времен глобальной пандемии коронавируса.

Самым успешным дебютом в США и Канаде в истории остается картина 2019 года "Мстители: Финал", от которой новый фильм про Человека-паука с Томом Холландом в роли супергероя отстал в сборах всего на 2 млн долларов.

Фильм стал успешным, несмотря на усталость от жанра кино про супергероев.