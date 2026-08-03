Ариана Гранде решила стать «менее заметной»

Ариана Гранде заявила, что после завершения текущего тура откажется от публичных выступлений из‑за «бесконечного внимания» к её внешности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Фото: @arianagrande

Американская певица и автор песен, а также номинированная на «Оскар» актриса Ариана Гранде намерена «сделать шаг назад и стать менее заметной» после тура Eternal Sunshine и отказалась от запланированного дебюта в Вест-Энде.

33-летняя Гранде завершает североамериканскую часть тура и позже в этом месяце начнет серию из десяти концертов в лондонской O2 Arena. Ее представитель подтвердил, что после этих выступлений, которые завершатся 1 сентября, она сделает паузу в публичных появлениях.

«После завершения тура Eternal Sunshine Ариана собирается отойти от публичности», — сообщил ее представитель изданию People. «Она с нетерпением ждет окончания тура и хочет завершить его на высокой ноте — в хорошем самочувствии и с радостью, — а затем взять заслуженный перерыв от работы и публичных появлений, которые привели к бесконечному, непрекращающемуся вниманию со стороны публики».

People также привело слова источника, близкого к Гранде, который подчеркнул, что с ее здоровьем все в порядке.

«Ее шоу очень требовательно в физическом плане, в нем много элементов, связанных с атлетизмом, — рассказал собеседник издания. — Она изо дня в день выступает на очень высоком уровне, успешно и без вреда для здоровья».

Решение отойти от публичности означает, что Гранде больше не примет участия в предстоящей новой постановке в Вест-Энде высоко оцененного критиками мюзикла Стивена Сондхайма 1984 года «Воскресенье в парке с Джорджем», где она должна была выйти на сцену вместе со своим партнером по фильму Wicked Джонатаном Бейли. Лондонская постановка, вдохновленная картиной Жоржа Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт», должна была выйти на сцену в следующем году.

Решение сделать паузу последовало на фоне возобновившихся публичных комментариев по поводу фигуры и внешности Гранде — обсуждений, которые усилились в интернете после ее недавнего релиза клипа на песню «Petal», заглавный трек с ее нового альбома, вышедшего в прошлую пятницу, 31 июля.

Ранее Гранде уже высказывалась против обсуждения ее внешности и здоровья, а также открыто говорила о своем психологическом состоянии после теракта на арене Manchester Arena во время ее концерта в мае 2017 года, когда смертник убил 22 человека.

Американская часть тура Арианы Гранде завершится 6 августа, а 15 августа она отправится в Лондон на серию выступлений в O2 Arena. Все концерты уже распроданы; финальное шоу запланировано на 1 сентября.