SpaceX сообщила о меньших убытках, чем ожидалось

Ракетно-спутниковая компания превзошла прогнозы Уолл-стрит по убыткам в первом квартальном отчёте после IPO, хотя инвесторы сомневаются в её больших расходах на ИИ и в том, не преувеличил ли Маск её перспективы

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

SpaceX отчиталась о меньшем убытке, чем ожидал Уолл-стрит, и резком росте выручки в первом квартальном отчете после IPO, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Компания, занимающаяся ракетами, спутниками и искусственным интеллектом, резко нарастила расходы в отчетном квартале, прежде всего на разработки в сфере ИИ.

Компания Илона Маска за три месяца, завершившиеся в июне, зафиксировала убыток в 541 млн долларов (469 млн евро), или 9 центов на акцию.

Это менее половины от прогнозов аналитиков. Выручка подскочила до 7,8 млрд долларов (6,8 млрд евро), увеличившись более чем на 90 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главным генератором денежного потока SpaceX стал ее бизнес по предоставлению услуг связи. Его выручка выросла на 66 % в годовом выражении, а число абонентов спутникового интернета Starlink удвоилось и достигло 12 млн.

«Не исключено, что в какой-то момент Starlink будет обеспечивать большую часть интернет-трафика в мире», - сказал Маск аналитикам в ходе телефонной конференции.

Во вторник акции SpaceX подорожали на 9 % в ходе основной сессии, но затем после закрытия рынка отдали большую часть роста. С июня, когда бумаги достигли пика вскоре после IPO, которое ненадолго сделало Маска первым в мире триллионером, их стоимость снизилась примерно вдвое.

Инвесторов тревожит, что Маск мог сильно приукрасить перспективы компании в сфере космических перелетов и ее чат-бота на базе ИИ Grok. Рынки также готовятся к повышенной волатильности во второй половине недели, когда начнет истекать срок действия локапа, ограничивающего продажу акций рядом инсайдеров компании.

В первый день торгов в июне акции взлетели на 19 %. Последующее снижение, вместе с падением котировок электромобилестроительной компании Tesla, также принадлежащей Маску, уменьшило его состояние до 783 млрд долларов (679 млрд евро), по данным Forbes.

Расходы SpaceX на инфраструктуру и исследования и разработки выросли до 18 млрд долларов (15,6 млрд евро) с менее чем 3 млрд долларов (2,6 млрд евро) годом ранее. Финансовый директор компании Брет Джонсен заявил, что инвесторам стоит ожидать сопоставимо высоких капитальных вложений и в ближайшие два квартала.

Маск оправдал масштабы этих расходов, с аналогичной проблемой сталкиваются и другие технологические компании, активно инвестирующие в искусственный интеллект.

По его словам, обеспечиваемый ими рост позволит SpaceX выйти на годовую выручку в 1 трлн долларов (870 млрд евро) на год раньше запланированного срока, в 2030 году вместо 2031-го.

Маску неоднократно задавали вопросы о Starship, гигантской ракете, которая играет ключевую роль в его долгосрочных планах для компании. Во время испытания в конце прошлого месяца она успешно вывела на орбиту спутники.

Он сообщил, что SpaceX планирует в конце месяца испытать многоразовость Starship, попытавшись поймать корабль и его ускоритель механическими «руками» при возвращении на базу.

NASA рассчитывает использовать Starship, чтобы вернуть астронавтов на Луну.

«Мы хотим, чтобы в 2028 году на Луне снова появились следы человеческих ботинок», - сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

В четверг на рынок должно выйти более 900 млн акций, что более чем удвоит их текущий свободный оборот, поскольку в четверг истекает срок действия первого из нескольких траншей локапа, которые будут постепенно сниматься в ближайшие месяцы.

SpaceX также владеет социальной платформой X, ранее известной как Twitter.