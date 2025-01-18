Стали известны победители Жаутыковской олимпиады

Образование
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318 медалей разыграли на XXI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике IZhO 2025, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

В столице завершилась XXI Международная Жаутыковская олимпиада школьников по математике, физике и информатике (IZhO 2025). В ней приняли участие около 700 школьников и 150 руководителей из 15 стран мира.

Участников и гостей Олимпиады поприветствовал министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

«Сегодня знаменательное событие для всей системы образования. Вот уже 21 год, благодаря выдающемуся ученому-математику, академику Орымбеку Жаутыкову, формируется целое поколение талантливых математиков, которых признают во всем мире. Международная Жаутыковская олимпиада собрала сотни талантливых школьников и стала настоящей площадкой для демонстрации знаний, окном в мир казахской культуры и традиций. Каждый из участников показал достойные результаты по таким фундаментальным наукам, как математика, физика, информатика и сегодня с гордостью поднял флаг своей страны на мировой арене», — обратился к участникам министр.

Всего на XXI Международной Жаутыковской олимпиаде разыграли 318 медалей: 69 золотых, 100 серебряных и 149 бронзовых.

Абсолютным победителем стала команда Президентского физико-математического лицея № 239 г. Санкт-Петербург, РФ.

Первое место и звание «Лучшая олимпийская команда» завоевал лицей «Вторая школа» им. В. Ф. Овчинникова г. Москва, РФ.

Второе место разделили математическая гимназия г. Белград, Сербия, и «Физтех Лицей» им. П. Капицы г. Долгопрудный, РФ.

Казахстанские школьники Республиканской физико-математической школы г. Алматы заняли третье место. Наряду с ними на третьем месте оказались учащиеся лицея «Воробьевы горы» г. Москва и Научной школы Тубитак, Турция.

В общей сложности наши школьники завоевали 116 медалей — 21 золотую, 33 серебряные и 62 бронзовые.

Участникам вручены специальные премии от Фонда имени Нурлана Каппарова, а также специальные призы по каждому предмету. Обладателям Гран-при вручили кубок и ноутбуки. Все призеры награждены дипломами Министерства просвещения Республики Казахстан.

#математика #информатика #Жаутыковская олимпиада

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