Стали известны предельные ставки по депозитам в тенге на ноябрь

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2023 года, которые были сохранены на уровне октябрьских значений, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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КФГД отмечает, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности и в соответствии с внутренней депозитной политикой вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: