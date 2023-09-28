Стали известны предельные ставки по депозитам в тенге на ноябрь

Банки и финансы
176
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2023 года, которые были сохранены на уровне октябрьских значений, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

КФГД отмечает, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности и в соответствии с внутренней депозитной политикой вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

#банки #финансы #ставки #депозиты #ноябрь

Популярное

Все
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Школьники не подвели
Первое «золото»
...А глаз как у орла
Нарушают и скрывают
Водопровод, которого нет…
В Усть-Каменогорске задержали «крестную маму» с партией наркотиков
Рост НДС чреват инфляцией
В Астану съедутся сильнейшие легкоатлеты мира
Сохранение культурного кода
Первый пошел!
Вековая ценность
Мелодии и краски мира
Вскрыли? Жди СМС!
Чиновники больше не за забором
Юрист новой формации
В начале пути
Три старика и железная собака
«Я вижу сердцем»
Реализацию проекта G4 City обсудили в правительстве
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Под шахтерской маркой
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Сын экс-президента Армении стал фигурантом дела о нападении на полицейских
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины

Читайте также

Почему ослаб тенге, объяснил Сулейменов
График общения банка с должниками утвердит АРРФР
KASE передала часть функций своей "дочке"
Kaspi.kz - интернет-магазин №1 в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]