Стали заложниками ситуации Статьи 2 ноября 2024 г. 3:00 4 Валентина Мелехова По итогам девяти месяцев 17 промышленных предприятий Костаная сократили выпуск продукции. Причина банальна – нет спроса. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В самом «аховом» положении оказались компании по выпуску сельхозтехники. АО «АгромашХолдинг» произвело вдвое меньше комбайнов, а ТОО «Костанайский тракторный завод» и вовсе сократило объемы производства на две трети. У ТОО «СарыаркаАвтоПром» тоже не все гладко со сбытом. В итоге за девять месяцев показатель составил 92,7% к прошлогоднему уровню. Список «собратьев по несчастью», пострадавших от падения покупательского спроса, пополнили кондитерская фабрика, колбасный цех и предприятия, выпускающие напитки. Заложниками ситуации стали также местные мукомольные предприятия. Они вынуждены были сократить объемы производства муки из-за проблем с ее отгрузкой вследствие недостаточного числа вагонов. К примеру, ежедневно АО «Костанайский мелькомбинат» требуется пять вагонов, а фактически ему предоставляют один-два. При этом кондитерская фабрика «Баян Сулу», пожалуй, единственное предприятие, которое все же «отыграется» к концу года за счет продажи новогодних кульков. Остальных товаропроизводителей местные власти обещают поддержать в рамках действующих госпрограмм. #Костанай #производство #спрос