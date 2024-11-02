Стали заложниками ситуации

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Валентина Мелехова

По итогам девяти месяцев 17 промышленных предприятий Костаная сократили выпуск продукции. Причина банальна – нет спроса.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В самом «аховом» положении оказались компании по выпуску сельхозтехники. АО «АгромашХолдинг» произвело вдвое меньше комбайнов, а ТОО «Костанайский тракторный завод» и вовсе сократило объемы производства на две трети. У ТОО «СарыаркаАвтоПром» тоже не все гладко со сбытом. В итоге за девять месяцев показатель сос­тавил 92,7% к прошлогоднему уровню.

Список «собратьев по несчастью», пострадавших от падения покупательского спроса, пополнили кондитерская фабрика, колбасный цех и предприятия, выпускающие напитки. Заложниками ситуации стали также местные мукомольные предприятия. Они вынуждены были сократить объемы производства муки из-за проблем с ее отгрузкой вследствие недостаточного числа вагонов. К примеру, ежедневно АО «Костанайский мелькомбинат» требуется пять вагонов, а фактически ему предоставляют один-два.

При этом кондитерская фабрика «Баян Сулу», пожалуй, единственное предприятие, которое все же «отыграется» к концу года за счет продажи новогодних кульков. Остальных товаропроизводителей местные власти обещают поддержать в рамках действующих госпрограмм.

#Костанай #производство #спрос

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