Стандарты питания в больницах и школах меняют в Казахстане

Здравоохранение,Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Причиной послужил рост количества детей с избыточным весом в стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве здравоохранения РК сообщили о планах по изменению стандартов питания в больницах и школах республики, в целях обеспечения безопасного, качественного и сбалансированного питания, а также совершенствования механизмов организации питания в объектах образования, сообщает Kazpravda.kz  

Как отметили в Минздраве, согласно данным ВОЗ, потребление нездоровой пищи вызывает более 60% хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, болезни сердца и рак, так 21% казахстанских детей в возрасте 6–9 лет имеют избыточный вес, распространенность которых за период с 2015 по 2020 год выросла более чем на 5%.

«Основным преимуществом поправок являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов, в том числе овощи и фрукты богаты кальцием, железом, фолиевой кислотой и другими витаминами, которые поддерживают здоровье детей, укрепляют их иммунную систему», – уточнили в ведомстве.

Высокий уровень потребления соли и сахара является одним из ведущих факторов развития неинфекционных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

«Таким образом, принятие данного документа направлено на обеспечение безопасности, качества и доступности питания, также предусматривает установление унифицированных требований к организации питания детей в объектах образования», – говорится в официальном сообщении.

Принятие проекта не требует финансовых затрат, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, отметили в министерстве.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 29 января 2025 года.

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