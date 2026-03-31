Станет ли доступным «золотой квадрат»?

Асет Калымов

Недавно знакомый риелтор заметил, что рынок жилья в Алматы сильно перегрет: цены на дома и квартиры чересчур завышены. По его оценкам, такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Эксперт прогнозирует падение цен на недвижимость в ближайшие месяцы, примерно к началу лета.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сейчас, по словам риелтора, на жилищном рынке южного мегаполиса наблюдается стагнация: заключается очень мало сделок по купле-продаже квартир, причина тому – низкая платежеспособность населения.

Специалист считает: если сейчас продать квартиру, пожить некоторое время в арендованной, то затем, когда рынок рухнет, можно будет купить апартаменты получше и за меньшую цену. Но, на мой взгляд, это рискованно, и никто не может гарантировать успех такой операции. Впрочем, потенциальным покупателям, возможно, не стоит торопиться с приобретением крыши над головой. Авось прогноз оправдается…

Заинтересовавшись данной темой, я понял, что не только мой знакомый, но и ряд других алматинских риелторских компаний в последнее время заявляют о грядущем «схлопывании» жилищного «пузыря» на рынке городской недвижимости.

Если обратиться к официальным данным, то, по информации Бюро национальной статистики РК, в феврале было зафиксировано снижение числа сделок куп­ли-продажи жилья в десяти из 20 регионов республики. Сезон низкого спроса продолжается и в текущем марте. Согласно индексу одного из крупнейших онлайн-каналов недвижимости, с начала нынешнего года средняя цена квадратного метра в Алматы снизилась на 3,7% – с 827,6 тыс. до 798 тыс. тенге.

Между тем сегмент новостроек в целом по республике за год подорожал на 16%, а за последние пять лет – на 70%. Как тут не согласиться с мнением риелтора о перегретом рынке жилья?

Помнится, еще в начале нулевых в Алматы развернулся небывалый строительный бум, стоимость квартир была выше, чем в некоторых странах Европы. Затем грянул финансово-экономический кризис, на жилищном рынке лопнул очередной «мыльный пузырь», произошел резкий обвал цен.

Думаю, маловероятно повторение такой ситуации нынче, во всяком случае, на первичном рынке. Здесь имеется немаловажный фактор, способствующий росту цен. Это удорожание стройматериалов. К примеру, сейчас ремонт «под ключ» трехкомнатной квартиры площадью в 70 квадратов обходится примерно в восемь – одиннадцать миллионов тенге и выше.

Еще одно обстоятельство – рост населения Алматы. По прогнозам экспертов-урбанистов, к 2040 году в мегаполисе будут проживать 3,6 млн человек, что на 50% больше нынешнего показателя (2,3 млн). Построят ли достаточно жилья к тому времени в городе, где и сегодня имеется острый дефицит земельных участков, обострилась проблема нехватки коммунальной инфраструктуры?

К тому же глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова на днях заяви­ла журналистам, что снижения цен на рынке жилья не предвидится. По ее словам, нынешняя ценовая конъюнктура поддерживается высоким спросом, который зависит от демографии. В конце 90-х и начале 2000-х годов в республике наблюдался ­бэби-бум, высокая рождаемость. Родившиеся в то время дети выросли, создают сегодня семьи и уже активно покупают жилье.

Так что, по всей видимости, алматинский «квадрат» так и останется золотым, то есть недоступным, за исключением вторичного рынка бэушных квартир и домов, где уже происходит снижение цен. Впрочем, время покажет…

