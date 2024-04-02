Стартовал прием документов для участия в конкурсе Dala Dauysy

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Проект призван популяризировать произведения в жанрах традиционного, классического, эстрадного и театрального искусства, сообщает МКИ.

Республиканский конкурс проводится в целях поддержки авторов новых произведений, направленных на сохранение и развитие национальной культуры, укрепление духовных ценностей в обществе, а также на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Общий призовой фонд творческого конкурса 47 млн тенге.

«Конкурс включает 15 премий по 5 номинациям: «Лучшая фольклорная музыка», «Лучшая классическая музыка», «Лучшее драматургическое произведение», «Лучшее произведение музыкально-театрального жанра», «Республика әні» в эстрадном жанре. Кроме того, предусмотрены два специальных приза от МКИ. Победителей и лауреатов в закрытом порядке определит специально созданное жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана», — говорится в сообщении.

На участие в конкурсе будут приняты произведения казахстанских композиторов и писателей, созданные за последние два года и ранее не исполнявшиеся публично. Ожидается, что проект откроет публике новые имена современного искусства. Дополнительную информацию касательно конкурса можно получить на сайте МКИ.