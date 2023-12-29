Сегодня, 29 декабря, стартовал прием заявлений для участия в январском ЕНТ, которое продлится до 6 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Зарегистрироваться на ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 18 января по 10 февраля.

«В январском ЕНТ участвуют не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП в другие направления подготовки, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию», – напомнили в МНВО.

При регистрации можно выбрать место, дату и время проведения тестирования.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120, в том числе 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140.

«С учетом данных изменений мы запустили тренировочные тесты. Совместно с образовательными центрами страны запущены бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ. Кроме того, на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по информатике; список литературных произведений по казахской и русской литературе. Также для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Ранее в Миннауки РК объявили о новшествах ЕНТ-2024 и опубликовали пороговые баллы ЕНТ 2024 года.