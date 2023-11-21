Запущены бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Национальный центр тестирования МНВО РК совместно с образовательными центрами запустил бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования

Фото: пресс-служба министерства науки и высшего образования РК

Онлайн-уроки разработаны республиканскими образовательными центрами. Занятия будут проводиться в прямом эфире на YouTube-каналах и Instagram-страницах образовательных центров. Все эфиры онлайн-уроков сохраняются, чтобы абитуриенты могли посмотреть их в любое удобное время.

«Министерство науки и высшего образования ведет работу по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Подготовку выпускников к ЕНТ Национальный центр тестирования совместно с образовательными центрами проводит уже четвертый год. В прошлом году было проведено около 600 часов эфира онлайн-уроков. В них приняли участие выпускники школ из всех регионов страны. Они прошли подготовку по всем предметам ЕНТ. В этом году уроки будут проводить более 20 центров. Хотелось бы отметить, что проект реализуется без расходования бюджетных средств», – сказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Онлайн-уроки для абитуриентов продлятся до конца этого учебного года.

Кроме того, НЦТ запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ. 

На сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по информатике; список литературных произведений по казахской и русской литературе.

Ранее в Миннауки РК объявили о новшествах ЕНТ-2024 и опубликовали пороговые баллы ЕНТ 2024 года

#подготовка #Образование #школьники #ЕНТ #онлайн-уроки

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