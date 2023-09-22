Озвучены пороговые баллы ЕНТ-2024

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Национальный центр тестирования опубликовал для абитуриентов пороговые баллы ЕНТ 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НЦТ.

Фото: instagram.com/testcenterkz/

Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).

Математическая грамотность – 10 заданий, пороговый балл – 3;

Грамотность чтения – 10 заданий, пороговый балл – 3;

История Казахстана – 20 заданий, пороговый балл – 5;

Первый профильный предмет –  40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5;

Второй профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.

Ранее в Миннауки РК объявили о новшествах ЕНТ-2024.

 

 

#Образование #ЕНТ #абитуриент

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