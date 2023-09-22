Озвучены пороговые баллы ЕНТ-2024
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Национальный центр тестирования опубликовал для абитуриентов пороговые баллы ЕНТ 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НЦТ.
Формат ЕНТ: 5 предметов (3 обязательных + 2 профильных).
Математическая грамотность – 10 заданий, пороговый балл – 3;
Грамотность чтения – 10 заданий, пороговый балл – 3;
История Казахстана – 20 заданий, пороговый балл – 5;
Первый профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5;
Второй профильный предмет – 40 заданий, 50 баллов, пороговый балл – 5.
Ранее в Миннауки РК объявили о новшествах ЕНТ-2024.