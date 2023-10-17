Доступно пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ

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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Национальный центр тестирования открыл доступ к пробному ЕНТ. Тестирование проводится в онлайн-формате на сайте центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Пробное тестирование было разработано для помощи поступающим в подготовке к ЕНТ. Абитуриенты могут пройти онлайн-тестирование на сайте НЦТ по ссылке app.testcenter.kz.

Напомним, количество предметов на ЕНТ-2024 остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор. Однако число заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка.

«С учетом данных изменений мы запустили тренировочные тесты. Сейчас для абитуриентов доступен 1 вариант пробного тестирования, вскоре будут добавлены еще несколько вариантов. Кроме того, на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по информатике; список литературных произведений по казахской литературе и русской литературе. Надеемся, что эти и другие принятые меры для улучшения качества подготовки помогут нашим выпускникам сдать ЕНТ достойно», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Ранее были опубликованы пороговые баллы ЕНТ 2024 года

#тестирование #ЕНТ #МНВО #НЦТ #абитуриенты

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