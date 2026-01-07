В ней принимают участие 612 учащихся и 122 руководителя из 16 стран. В их числе – Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Индия, Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Состав команд формировали по итогам национальных предметных олимпиад.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения, олимпиада проходит в два тура. Задания соответствуют программам специализированных классов по уровню сложности и подготовлены международным жюри.

Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике проводится в Казахстане в 22-й раз. В 2026 году площадкой ее проведения стал Алматы. По итогам участникам будут вручены сертификаты и памятные подарки. Победители и призеры получат дипломы, а также золотые, серебряные и бронзовые медали.