Степные мотивы: музыка из казахских опер прозвучала в Астане

Фото: пресс-служба театра

XII сезон стартовал в «Астана Опера» с грандиозного гала-концерта Kazakh Opera Gala. Шедевры национальной оперной музыки вниманию столичных меломанов представили солисты, хор и симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля РК, лауреата госпремии РК, Алана Бурибаева.

На тематическом вечере публику ожидала долгожданная встреча с музыкой из популярных оперных хитов известных казахстанских композиторов. На LED- экране транслировались фотографии выдающихся деятелей культуры, внесших огромный вклад становление и развитие казахской оперы. Приятным сюрпризом для зрителей стало видеопоздравление от легендарной оперной дивы Бибигуль Тулегеновой.

О красоте мелодий, ассоциирующихся с бескрайними степными казахстанскими просторами, напомнили выступления солистов оперной труппы, таких как Бибигуль Жанузак, Меир Байнеш, Улпан Аубакирова, Жупар Габдуллина, Беимбет Танарыков, Расул Жармагамбетов, Жанат Шыбыкбаев, Валерий Селиванов, Султан Бахытжан, Мадина Исламова, Айзада Капонова и многих других звездных исполнителей.

15 концертных номеров из опер «Кыз Жибек», «Биржан –Сара», Абай», «Ер Таргын», «Махамбет», Енлик -Кебек», «Ахан сери-Актокты», «Курмангазы», «Толеген Тохтаров», «Алпамыс» органично сплелись в единое целое, от композиции к композиции эмоциональный накал только нарастал, усиливая эффект возвращения к истокам.

Отметим, что у казахской оперы богатая история, ее корни которой уходят в начало XX века. Она насчитывает десятки постановок, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной культуры. Все богатство и разнообразие жанра отражается в творчестве Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди, Евгения Брусиловского, Мукана Тулебаева и других композиторов, которые привнесли элементы казахской народной музыки в свои оперы.

Кроме того, эволюцию казахской оперы во второй половине двадцатого века можно проследить в произведениях Сыдыка Мухамеджанов, столетие которого в этом году отмечает музыкальная общественность, а также Газизы Жубановой, Базарбая Джуманиязова и Еркегали Рахмадиева.

По словам автора проекта, главного дирижера театра «Астана Опера» Алана Бурибаева, концертная программа подобрана с учетом огромного исторического пласта культурного наследия, куда вошли не только всем известные арии, дуэты, но и редко исполняемые музыкальные номера.

«Этот концерт призван показать панораму и огромное богатство нашей казахской оперы как дастархан с огромным количеством вкустностей. В этом году 90 лет исполнится с момента премьеры оперы «Кыз Жибек» Брусиловского и 80 лет опере «Абай» Жубанова и Хамиди. За это время выросло и сменилось несколько поколений. В небольшом формате мы постарались показать богатство и потрясающую панораму мелодий. Номера непохожи друг на друга, так как у каждой оперы есть собственное лицо. Сама идея проекта выражает нашу огромную любовь, безмерную благодарность и глубокую признательность великим людям, которые творили на сцене и укрепили авторитет казахской оперы. Хочется поклониться и сказать им спасибо за то, что они создали такой шикарный фундамент. Этот концерт – выражение нашей любви, благодарности нашим великим музыкальным предкам и своеобразное возвращение к духовным корням», – уточнил маэстро Алан Бурибаев.

Всемирно известный казахстанский дирижер считает себя глобальным кочевником и много лет продвигает национальную культуру за рубежом. По мнению спикера, выступать за границей с произведениями казахских композиторов особенно ответственно, ведь казахская музыка среди иностранных слушателей пользуется большим спросом.

«Нам важно масштабно, плакатно показать богатейшую кладезь искусства и все, чем богата казахская опера с ее невероятными гармониями, потрясающими мелодиями и голосами. На самом деле, на человека любой национальности это действует просто ошеломляюще и не может не произвести глубокого впечатления», – подытожил он.

В финале артисты исполнили патриотическую песню «Атамекен» из репертуара Ескендира Хасангалиева и собрали продолжительные овации. Впереди у них большие планы, а это значит, что стоит непременно следить за афишей, чтобы не пропустить осенние премьеры.