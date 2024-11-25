Стоимость страховки по кредитам уменьшится в РК

Это связано с тем, что на агентсткую комиссию установят лимит

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Защитой прав потребителей путем регулирования размеров комиссии страховых посредников занялся АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщила на брифинге в СЦК замглавы АРФФР Мария Хаджиева, в рамках снижения нагрузки на заемщиков на законодательном уровне устанавливаются размеры комиссионного вознаграждения страхового агента в пределах не выше 10% по договорам страхования, вытекающим из условий банковских продуктов.

Поправки находятся на рассмотрении Мажилиса, добавила она.

Также она назвала страхование жизни в АРРФР драйвером роста рынка.

Кроме того, спикер сообщила, что в РК начнут страховать ответственность владельцев ТРЦ от пожаров.