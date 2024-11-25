Страхование жизни в АРРФР назвали драйвером роста рынка

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Как отметила заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, в Казахстане работает 25 страховых организаций. Из них 15 в отрасли «общее страхование» и 10 в отрасли «страхование жизни», а также 12 страховых брокеров.

«Драйвером роста страхового рынка является отрасль «страхование жизни». На 1 ноября данная отрасль занимает наибольшую долю от совокупных активов страхового рынка, а именно 52,5%. За последние 5 лет активы отрасли выросли более чем в 2 раза и составляют 1,5 трлн тенге. Это произошло благодаря внедрению новых социально ориентированных продуктов страхования, таких как накопительный образовательный страховой продукт в рамках ГОНС с субсидией государства, совместные и отложенные пенсионные аннуитеты», – сказала спикер на пресс-конференции в СЦК.

Страховые выплаты по отрасли страхования жизни за последние 5 лет увеличились в 5 раз: с 21 до 91 млрд тенге. Основной объем выплат приходится на обязательное страхование работников от несчастных случаев и добровольное страхование жизни.

