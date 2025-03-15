Столичные волонтеры раздали продуктовые корзины ветеранам и пенсионерам в Қайырымдылық күні

Добровольцы помогли труженикам тыла и тем, кто особенно нуждается в заботе и поддержке, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках декады Наурызнама 15 марта в Казахстане посвящен Дню благотворительности. По всей стране сегодня проводят акции, направленные на поддержку и оказание помощи тем, к в ней нуждается. В Астане в Қайырымдылық күні волонтеры раздали продуктовые корзины ветеранам и пенсионерам, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Волонтеры Молодежного ресурсного центра «Астана жастары» в этот день раздали продовольственные корзины труженикам тыла и тем, кто особенно нуждается в заботе и поддержке, в рамках акции «Марафон добрых дел».

В каждой продуктовой корзине собрано более 40 кг продуктов первой необходимости: мясо, молоко, масло, крупы.

Среди тех, кого в этот день навестили волонтеры, была 89-летняя ветеран тыла Изолина Тен.