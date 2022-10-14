Столица Казахстана становится хабом мировой политики

Наша столица сегодня – не только главный город страны. В последнее время она превращается в центр мировой политики, становится реальным средоточием глобальных встреч.

Посудите сами. Буквально недавно в Астану совершил свой апостольский визит Папа Римский Франциск и принял участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Многие руководители государств хотели бы пригласить понтифика в свои страны, но он выбрал Казахстан, который, по словам Папы: «Всегда старается объединять, всегда пытается инициировать диалог, всегда ищет дружбы. Казахстан дает всем нам такой пример, и мы должны следовать ему, поддерживая его. Не будем стремиться к притворному, уступчивому и бесполезному синкретизму, но будем сохранять свою идентичность, всегда готовые к принятию другого, к братской встрече».

Приезд такого гостя мирового уровня в нашу страну, я думаю, свидетельствует о международном авторитете Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заслугах миролюбивой и доброй казахской нации в помощи пострадавшим народам, которая имеет «славную историю культуры, человечности и страдания».

В те же дни совершил государственный визит в Астану руководитель КНР Си Цзиньпин – один из столпов мировой политики. Приезд его был примечателен тем, что это был первый визит Председателя КНР в зарубежную страну с начала ковидной пандемии.

Как сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление МИД КНР, государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и участие в Саммите Шанхайской организации сотрудничества (в Узбекистане) стали одними из важнейших дипломатических мероприятий главы КНР накануне XX съезда КПК, что в полной мере отражает то большое значение, которое Китай придает отношениям с Казахстаном и ШОС.

«Государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан знаменует новый этап в развитии китайско-казахстанских отношений», – цитирует «Синьхуа» слова китайского дипломата.

А вчера в Астане под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В международном форуме приняли участие главы еще 11 государств и правительств.

В мероприятии участвовали главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР. Президент Беларуси, которая является государством – наблюдателем СВМДА, также принял участие в саммите.

В рамках саммита были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ключевые приоритеты деятельности организации, а также глобальные проблемы мира.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан определил для своего нынешнего председательства в СВМДА ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование совещания в полноценную международную организацию.

«С момента создания совещания государства-члены провели пять встреч на высшем уровне и шесть министерских встреч, продемонстрировав тем самым активную политическую поддержку процесса СВМДА... Мы рассматриваем нашу организацию как важный компонент азиатской системы безопасности, основанной на принципах взаимного уважения интересов друг друга. Безопасность в Азии создает основу глобальной безопасности», – сказал Глава государства.

Множество двусторонних встреч состоялось на площадке форума СВМДА. Состоялись переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Президентом Палестины Махмудом Аббасом, Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заместителем Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан.

Позавчера же состоялись двусторонняя встреча и 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией – в рамках государственного визита в Астану турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Примечательно, что этот визит проходил в юбилейный для связей двух стран период – в год 30-летия установления дипломатических отношений.

– У нас сложились прочные межгосударственные отношения с братской Турцией. Только в этом году состоялось несколько визитов высокого уровня, подписан ряд важных документов. В мае я посетил Анкару с государственным визитом, по итогам которого мы с Президентом Эрдоганом подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Турция – важнейший стратегический партнер Казах­стана, – отметил Президент.

Глава государства высоко оценил вклад турецкого Президента в развитие сотрудничества между двумя странами, а также подчеркнул, что Турция активно участвует в решении глобальных и региональных проблем.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что по итогам состояв­шегося 4-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня был подписан ряд межправительственных документов.

Президент Казахстана также проинформировал о том, что были рассмотрены актуальные вопросы глобальной повестки дня. Он констатировал близость позиций двух стран по многим международным вопросам.

В эти же дни в Казахстан прибыл с государственным визитом Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Таким образом, столица Казахстана утверждается как стабильная международная площадка для переговоров и встреч мировых лидеров.

Когда-то, в Новое время, в Европе говорили: «Ex oriente lux» («Свет идет с Востока»), где под словом Свет подразумевалась мудрость.

Думаю, что сегодняшние международные достижения Казахстана, его актуальные мировые инициативы, приверженность делу глобального сотрудничества и мира, признание Астаны как одного из глобальных центров, – дают все основания сказать: «Ex Astana lux».

Свет идет из Астаны!