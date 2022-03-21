Президент Касым-Жомарт Токаев в канун празднования Наурыза вручил государственные награды ряду казахстанцев.

Торжественная церемония вручения государственных наг­рад состоялась в резиденции Акорда в столице. Приветствуя ее участников, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех со светлым праздником Наурыз.

Глава государства отметил, что этот праздник имеет глубокие историчес­кие корни. Священный Наурыз, подчеркнул он, возрождает природу, питает жизнь, призывает к обновлению.

Примечательно, что практически накануне этого праздника Президент выступил с Посланием народу, в котором выдвинул ряд инициатив, направленных на построение нового Казахстана.

– Все они стали естественным продолжением проводимых в стране политических преобразований и реформ. Наша цель – построение эффективного государства и справедливого общества, повышение благосос­тояния и улучшение качества жизни народа. Самое главное – защитить нашу священную Независимость, превратить Казахстан в сильное государство, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны.

– Это – новый Казахстан. Причем это не абстракт­ная идея, а четкий образ будущего, – подчеркнул Президент, обращаясь к участникам церемонии. – Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим новый Казах­стан – страну новых возможностей и прогресса.

Глава государства отметил, что рассматривает каждую обнародованную в Послании инициативу как конкретный шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная реализация Послания – это общая задача для всех казахстанцев.

– С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация в мире. По понятным причинам это охлаждение может повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Как сказал Президент, сегодня каждый наш соотечественник вносит свой вклад в процветание независимого Казахстана. Наш народ всегда высоко ценил такие ценности, как процветание, единство и согласие, милосердие и взаимоуважение.

– В нашей стране много граж­дан, которые проявляют трудолюбие и отвагу, в том числе и в трудной ситуации. Во время недавних потрясений многие казахстанцы призывали сохранить спокойствие и мир. Они рисковали своими жизнями, чтобы помочь людям. В критический час они встали на защиту народа и показали пример настоящего мужества. Эти патриоты служат примером для подрастающего поколения. Не зря в народе говорят: «Ер еңбегімен қадірлі» (Человек славен своими делами). Символично, что в канун Наурыза мы оказываем почести людям, которые трудятся во имя своей страны, – подчеркнул Касым-­Жомарт Токаев.

Как сообщил Глава государства, им было принято решение в преддверии Наурыза вручить ряду казахстанцев государственные награды. Президент также выразил уверенность, что чествование отличившихся соотечественников в эти праздничные дни станет доброй традицией.

В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил, что накануне им был подписан Указ о присвоении высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды писателю Илье Жаканову.

По словам Главы государства, Илья Жаканов – настоящий пат­риот казахской культуры. Его творческое наследие в виде песен, литературных произведений и исследований являются ценным достоянием. Высокой государственной награды писатель удостоен за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Казахстана, за неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства, приумножение духовного богатства нашего народа.

Звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» удостоен президент Казахской академии питания Турегельды Шарманов. Он, как отметил на церемонии Президент, вносит особый вклад в сохранение здоровья нации, популяризацию здорового образа жизни. Его знания и опыт пригодились стране в сложнейший период борьбы с пандемией. Заслуги этого выдаю­щегося казахстанского ученого высоко ценятся в медицинском сообществе не только нашей страны, но и во всем мире.

На церемонии в Акорде из рук Президента Касым-Жомарта Токаева­ высокие государственные награды получили более 75 человек, в числе которых жители различных регионов, представители самых разных сфер деятельности – государственные деятели, волонтеры, депутаты Парламента, деятели культуры, образования, медицины, науки и спорта, правозащитники, журналисты, бизнесмены, люди труда, общественные деятели и другие.