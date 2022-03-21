Свежий выпуск Страна ценит тех, кто трудится на ее благо 21 марта 2022 г. 2:11 Сыздыкова Лилия корреспондент Президент Касым-Жомарт Токаев в канун празднования Наурыза вручил государственные награды ряду казахстанцев. Торжественная церемония вручения государственных наград состоялась в резиденции Акорда в столице. Приветствуя ее участников, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех со светлым праздником Наурыз. Глава государства отметил, что этот праздник имеет глубокие исторические корни. Священный Наурыз, подчеркнул он, возрождает природу, питает жизнь, призывает к обновлению. Примечательно, что практически накануне этого праздника Президент выступил с Посланием народу, в котором выдвинул ряд инициатив, направленных на построение нового Казахстана. – Все они стали естественным продолжением проводимых в стране политических преобразований и реформ. Наша цель – построение эффективного государства и справедливого общества, повышение благосостояния и улучшение качества жизни народа. Самое главное – защитить нашу священную Независимость, превратить Казахстан в сильное государство, – сказал Касым-Жомарт Токаев. По словам Главы государства, начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны. – Это – новый Казахстан. Причем это не абстрактная идея, а четкий образ будущего, – подчеркнул Президент, обращаясь к участникам церемонии. – Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим новый Казахстан – страну новых возможностей и прогресса. Глава государства отметил, что рассматривает каждую обнародованную в Послании инициативу как конкретный шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная реализация Послания – это общая задача для всех казахстанцев. – С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация в мире. По понятным причинам это охлаждение может повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно, – считает Касым-Жомарт Токаев. Как сказал Президент, сегодня каждый наш соотечественник вносит свой вклад в процветание независимого Казахстана. Наш народ всегда высоко ценил такие ценности, как процветание, единство и согласие, милосердие и взаимоуважение. – В нашей стране много граждан, которые проявляют трудолюбие и отвагу, в том числе и в трудной ситуации. Во время недавних потрясений многие казахстанцы призывали сохранить спокойствие и мир. Они рисковали своими жизнями, чтобы помочь людям. В критический час они встали на защиту народа и показали пример настоящего мужества. Эти патриоты служат примером для подрастающего поколения. Не зря в народе говорят: «Ер еңбегімен қадірлі» (Человек славен своими делами). Символично, что в канун Наурыза мы оказываем почести людям, которые трудятся во имя своей страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Как сообщил Глава государства, им было принято решение в преддверии Наурыза вручить ряду казахстанцев государственные награды. Президент также выразил уверенность, что чествование отличившихся соотечественников в эти праздничные дни станет доброй традицией. В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил, что накануне им был подписан Указ о присвоении высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды писателю Илье Жаканову. По словам Главы государства, Илья Жаканов – настоящий патриот казахской культуры. Его творческое наследие в виде песен, литературных произведений и исследований являются ценным достоянием. Высокой государственной награды писатель удостоен за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Казахстана, за неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства, приумножение духовного богатства нашего народа. Звания «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» удостоен президент Казахской академии питания Турегельды Шарманов. Он, как отметил на церемонии Президент, вносит особый вклад в сохранение здоровья нации, популяризацию здорового образа жизни. Его знания и опыт пригодились стране в сложнейший период борьбы с пандемией. Заслуги этого выдающегося казахстанского ученого высоко ценятся в медицинском сообществе не только нашей страны, но и во всем мире. На церемонии в Акорде из рук Президента Касым-Жомарта Токаева высокие государственные награды получили более 75 человек, в числе которых жители различных регионов, представители самых разных сфер деятельности – государственные деятели, волонтеры, депутаты Парламента, деятели культуры, образования, медицины, науки и спорта, правозащитники, журналисты, бизнесмены, люди труда, общественные деятели и другие.