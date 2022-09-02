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Строить мосты, а не стены
Акан Рахметуллин, первый заместитель министра иностранных дел РК, заместитель руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Казахстан выстраивает мост на пути к сближению культур и цивилизаций на глобальном уровне.

Современная модель государственно-конфессиональных отношений Казахстана была пред­определена историко-культурной самобытностью региона на стыке цивилизаций, комплексным явлением общественного развития и уникальным симбиозом религиозного плюрализма, характерного для нашей страны.

Становление государственности Казахстана и обретение признания на международной арене, безусловно, было бы невозможно без консолидации гражданского общества. Межэтническое согласие, религиозная толерантность и единство народа Казахстана предопределили успешную реализацию универсального культурного кода казахстанцев, феномена, определяющего целостность, идентичность и дальнейшее поступательное развитие нашего общества.

В Казахстане в мире и согласии проживают представители более 100 этносов и 18 конфессий, действует около 3 200 мест богослужения: мечетей, церквей, молитвенных домов, порядка 4 000 религиозных объединений. За 30 лет независимости сформировалась собственная уникальная модель общества, где этнообъединительные процессы и религиозная терпимость стали краеугольным камнем в построении внутренней политики государства.

Государственная политика Казахстана направлена на всенародное представительство интересов всех граждан, что непосредственно выражено в национальной идее укрепления межэтнической гармонии, соблюдении прав на свободу вероисповедания, принятии и уважении религиозно-конфессиональных ценностей других.

Ярким тому примером является международная инициатива Казахстана по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Не лишним будет отметить, что значимость проводимого съезда, признанного мировым сообществом как уникальная и востребованная площадка для диалога и сотрудничества, приобретает особую актуальность в построении равноправного мира и выстраивает мост на пути к сближению культур и цивилизаций на глобальном уровне. Не­посредственным предназначением съезда является высокая миссия по дальнейшему укреп­лению межконфессионального согласия в стране и способствованию всеобщего понимания миролюбивой сущности религий.

Именно по этим причинам Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый каждые три года в Нур-Султане, стал, бесспорно, крупным внешнеполитическим достижением Казахстана.

Впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий, беспрецедентный по своему предназначению, состоялся в Астане в 2003 году. В его работе приняли участие 17 делегаций от крупнейших религиозных конфессий мира, таких как ислам, христианство, иудаизм, буддизм, индуизм, даосизм, синтоизм и другие. В числе участников форума были и лидеры, и посланники ведущих международных организаций – ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ. Идея съезда также была поддержана представителями политического истеблешмента разных государств и духовными лидерами мира.

В ходе работы съезда выстроен­ный крепкий фундамент устойчивого диалога мировых религий обозначил конкретные ориентиры и актуальные приоритеты Казахстана по продвижению политики «добрососедства» религий и цивилизаций, что, безусловно, является востребованным опытом на мировом уровне.

Президентом Касым-Жомартом Токаевым на Общих дебатах 74-й Генеральной сессии Ассамблеи ООН было отмечено, что Казахстан превратился в глобальный центр диалога религий и цивилизаций. Именно межрели­гиозное и межэтническое согласие вкупе с политической стабиль­ностью позволили в дальнейшем Казахстану зарекомендовать себя в качестве ответственного миротворца, как это не раз бывало в новейшей истории страны.

Укрепляя высокий содержательный уровень съезда в качестве глобальной площадки диалога между представителями мировых религий, которая вносит посильный вклад в решение международных конфликтов, противодействие глобальным угрозам, преодоление ксенофобии и нетерпимости, наша страна продолжает продвигать основополагающие принципы ООН по развитию инклюзивного гражданского общества, построенного на основе равенства и безопасности.

Продвижение уникальной казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия на международной арене было и остается неизменным приоритетом внешней политики Казахстана вкупе с прилагаемыми усилиями по повышению международного имиджа страны как экономически устойчивого и политически стабильного государства – члена ООН.

В числе других значительных инициатив Казахстана за прошедший 30-летний период независимости международным сообществом были отмечены усилия нашей страны по созданию безъядерного мира, созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, преодолению кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и иные миротворческие инициативы страны.

За период существования и деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий результатом пройденной вехи, несомненно, стоит считать возросшее международное влия­ние этого межрелигиозного саммита. Можно с уверенностью подтвердить, что форум выступил платформой для выработки новых концептуальных подходов не только в сферах межконфессиональных и межэтнических отношений, но и в области усиления безопасности в мире, в особенности в контексте возникновения новых угроз, таких как псевдорелигиозный экстремизм и терроризм, эрозия традиционных ценностей и религиозной идентичности.

Как отмечают международные эксперты, за годы работы Съезд лидеров мировых и традиционных религий достиг формата многосторонней диало­говой площадки религиозных лидеров и политических деятелей мира. О значимости межрелигиозного форума на VI Съезде высказался Касым-Жомарт Токаев: «…Форум получил широкое признание в мировом сообществе, став узнаваемым брендом казах­станской внешней политики. Вклад съезда в продвижение глобального диалога между религиями и культурами отмечен резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН».

В октябре минувшего года на состоявшемся заседании секретариата была определена тема предстоящего форума – о роли лидеров мировых и традицион­ных религий в духовном и социаль­ном развитии человечества в постпандемический период. Таким образом, повестка дня VII Съезда, который состоится 14–15 сентября, приобретает более комплексный характер и становится неотъемлемой темой для международных отношений и поступательного развития человечества в целом.

Мы ожидаем весомый вклад Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль-Азхара, профессора Ахмеда аль-Тайеба, а также лидеров буддизма, иудаизма, зороастризма и других религий в системное расширение и развитие глобального диалога на пути к построению более инклюзивного и справедливого мира.

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