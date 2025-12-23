Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев принял участие в презентации концепции архитектурного развития города Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Свое видение представили две авторитетные компании Zaha Hadid Architects и Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), в портфелях которых знаменитые небоскребы, включая Burj Halifa в Дубае, One World Trade Center в Нью-Йорке, Leeza SOHO в Пекине и т.д.

Компании представили дизайн код Alatau City и эскизы «якорного объекта» – Iconic building, который станет деловым центром города и его визитной карточкой. Проекты ориентированы на развитие вертикальной застройки и супервысотного строительства с учетом современных международных стандартов качества.

Особое внимание уделено комплексному подходу к развитию городской среды с учетом транспортной инфраструктуры, въездных магистралей, природных ландшафтов и климатических особенностей территории, а также приоритетного развития общественных пространств.

В завершение встречи Канат Бозумбаев поблагодарил представителей архитектурных бюро за представленные концептуальные решения. Стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.