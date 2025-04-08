На стройплощадке ЖК Eco Park Alatau, что в селе Жанатурмыс Карасайского района, состоялось выездное совещание с участием представителей областного и районного акиматов, а также дольщиков.
Поводом для экстренной встречи стало возмущение граждан срывом графика строительных работ на данном жилом комплексе. По словам дольщиков, квартиры здесь они должны были получить еще в 2022 году. Однако многообещающий проект по возведению современных апартаментов с прекрасным видом на предгорья Заилийского Алатау превратился в долгострой.
Стройка не ведется, хотя многие участники долевой программы (всего их около 400 человек) взяли в банках кредиты, залезли в долги, чтобы купить здесь жилье на уровне «котлована». В итоге дольщики попали в двойную кабалу: живя на съемных квартирах, они выплачивают ипотеку за апартаменты, которые неизвестно когда сдадут в эксплуатацию.
Собственники квартир считают, что стали жертвами мошенничества, поскольку на их многочисленные обращения застройщик не дает вразумительного ответа. К тому же выяснилось, что у строительной компании нет разрешения на привлечение денег граждан для долевого участия. Заключены лишь договоры намерений между двумя сторонами, что создает дополнительные юридические проблемы.
Из четырех девятиэтажных домов недостроенными остаются два. Один из острых вопросов – неготовность внешних сетей водоотведения и канализации, из-за чего местные власти не могут подписать акт приемки объекта в эксплуатацию.
В ходе совещания «на бровке» замершего строительства заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев отметил, что согласно генеральному плану села Жанатурмыс, утвержденному в декабре 2023 года, территория ЖК Eco Park Alatau общей площадью свыше 14 га действительно предназначена для строительства многоквартирных домов. Компания-застройщик обязана выполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками и завершить проект в рамках правового поля. Со своей стороны акимат области окажет строительной компании содействие в вопросе прокладки инженерной инфраструктуры.
По итогам встречи поручено разработать и утвердить «дорожную карту» строительно-монтажных работ, определить сроки и график их выполнения. Для обеспечения общественного контроля над ходом строительства ЖК принято решение о проведении еженедельных совещаний с участниками долевого строительства. В общем, у многострадальных дольщиков забрезжил свет в окошке, появилась надежда, что их вопрос, наконец, сдвинется с мертвой точки.
К слову, наша газета неоднократно сообщала об одной из острых проблем села Жанатурмыс, жители которого часто жалуются на перебои с подачей питьевой воды. Из-за некачественно проложенного водопровода здесь регулярно происходят порывы труб. Как скажется соседство частного жилого сектора с многоквартирным ЖК, в котором уже сейчас обострился вопрос водоснабжения, покажет время.