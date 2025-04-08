На стройплощадке ЖК Eco Park Alatau, что в селе Жанатурмыс Карасайского района, состоялось выездное совещание с участием представителей областного и район­ного акиматов, а также дольщиков.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Поводом для экстренной встречи стало возмущение граждан срывом графика строительных работ на данном жилом комплексе. По словам дольщиков, квартиры здесь они должны были получить еще в 2022 году. Однако многообещающий проект по возведению современных апартаментов с прекрасным видом на предгорья Заилийского Алатау превратился в долгострой.

Стройка не ведется, хотя многие участники долевой программы (всего их около 400 человек) взяли в банках кредиты, залезли в долги, чтобы купить здесь жилье на уровне «котлована». В итоге дольщики попали в двойную кабалу: живя на съемных квартирах, они выплачивают ипотеку за апартаменты, которые неизвестно когда сдадут в эксплуатацию.

Собственники квартир считают, что стали жертвами мошенничества, поскольку на их многочисленные обращения застройщик не дает вразумительного ответа. К тому же выяснилось, что у строительной компании нет разрешения на привлечение денег граж­дан для долевого участия. Заключены лишь договоры намерений между двумя сторонами, что создает дополнительные юридические проблемы.

Из четырех девятиэтажных домов недостроенными остаются два. Один из острых вопросов – неготовность внешних сетей водоотведения и канализации, из-за чего местные власти не могут подписать акт приемки объекта в эксплуатацию.

В ходе совещания «на бровке» замершего строительства заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев отметил, что согласно генеральному плану села Жанатурмыс, утвержденному в декабре 2023 года, территория ЖК Eco Park Alatau общей площадью свыше 14 га дейст­вительно предназначена для строительства много­квартирных домов. Компания-застройщик обязана выполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками и завершить проект в рамках правового поля. Со своей стороны акимат области окажет строительной компании содействие в вопросе прокладки инженерной инфраструктуры.

По итогам встречи поручено разработать и утвердить «дорожную карту» строительно-монтажных работ, определить сроки и график их выполнения. Для обеспечения общественного контроля над ходом строительства ЖК принято решение о проведении еженедельных совещаний с участниками долевого строи­тельства. В общем, у многострадальных дольщиков забрезжил свет в окошке, появилась надежда, что их вопрос, наконец, сдвинется с мертвой точки.

К слову, наша газета неоднократно сообщала об одной из острых проблем села Жанатурмыс, жители которого часто жалуются на перебои с подачей питьевой воды. Из-за некачественно проложенного водопровода здесь регулярно происходят порывы труб. Как скажется соседство частного жилого сектора с многоквартирным ЖК, в котором уже сейчас обострился вопрос водоснабжения, покажет время.