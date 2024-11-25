Казахстанские студенты отличились на международном конкурсе балета в Венгрии

В Будапеште прошел второй международный конкурс Budapest Ballet Grand Prix, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ

По данным МКИ, студенты Казахской национальной академии хореографии продемонстрировали высокий уровень мастерства.

Конкурс собрал участников из 31 страны мира и стал важным шагом в укреплении позиций Казахстана на мировой балетной сцене. Торгын Лебен заняла первое место, Дарья Митрофанова – второе, а Адеми Жанабил стала дипломантом конкурса.

В рамках конкурса участники представили вариации из классических балетов, таких как «Пахита», «Спящая красавица», «Корсар» и «Дон Кихот».

Программа была подготовлена под руководством руководителя школы-колледжа профессионального образования и педагога Академии Светланы Кокшиновой.