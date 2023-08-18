«Субботник» для отвода глаз

На днях группа общественников Талгарского района пожаловалась в социальных сетях на большое скопление бытовых и строительных отходов, появившееся прямо в центре села Карабулак. Как утверждают сельчане, больше месяца назад коммунальщики спилили в логу около десятка деревьев, завалили ветками обочину, кто-то вывез туда же разбитые бетонные блоки, шифер и другой мусор.

По словам Галины Арзамасовой и ее единомышленниц Ирины Задорожневой, Ольги Кукличевой, Лилии Ганжи и Валентины Куркиной, зеленые насаждения вовсе не мешали проезду машин. В результате дорога стала намного уже и представляет большую опасность для пешеходов.

Направив обращения в акиматы Панфиловского сельского округа, Талгарского района и Алматинской области, полицию, областной департамент экологии, активисты возмутились тем, что центр Карабулака превратился в стихийный мусорный полигон. Скоро дети пойдут в школу по улице, где лежат горы хлама и спиленных деревьев, предупредили чиновников члены инициативной группы, потребовав срочно навести порядок.

Реакция местных властей удивила представителей сельской общественности. Как сообщила нам Галина Арзамасова, пост о мусорной свалке был размещен на ее странице в Facebook утром, а уже вечером в проулке между улицами Карабулакская и Махмута Кашгари трактором разровняли обочину.

Но, как выяснилось, никаких мер по очистке территории принято не было. Просто мусор перенесли подальше от проулка.

Любопытно, что в эти же дни (с 12 по 19 августа) акиматом Панфиловского сельского округа была объявлена так называемая «Неделя чистоты». Под лозунгом «Сделаем наш общий дом чище!» чиновники призвали местных жителей устроить уборку придомовых территорий, а также скверов и логов. Более того, чиновники попросили земляков присылать фотографии проделанной работы, обязуясь разместить их в социальных сетях.

Как говорится, нарочно не придумаешь. Нам доподлинно неизвестно, состоялся ли субботник на самом деле. По крайней мере, подтверждений тому на официальных страницах сельского акима­та в соцсетях мы не заметили.

– Это имитация бурной деятельности властей, по-другому не назовешь! – возмущена Галина Георгиевна. – Смешно читать их объявление. Решили прикрыть фиговым листочком царящую здесь срамоту. Мусорные кучи остались, их никто не вывозил. Более того, свежие строительные отходы сейчас вываливают в лог, захламляют еще больше нашу парковую зону.

К слову, описанная выше ситуация сильно коррелирует с похожим случаем, происшедшим примерно месяц назад в этом же селе Карабулак. Как мы уже сообщали, Галина Арзамасова расширила тогда за свой счет участок опасной дороги около дома. Большинство участников собрания жильцов проголосовало за благое начинание соседки.

Обвинив активистку в «разрушении объектов инфраструктуры и повреждении зеленых насаж­дений», участковый инс­пектор полиции выписал ей штраф за это на 69 тыс. тенге. Однако общественница, известная в Алматинской области борец с коррупцией и нелегальным оборотом земель, добилась прекращения производства административного дела в ее отношении за отсутствием состава правонарушения.

Теперь возникает вопрос: так кто же на самом деле нарушает правила благоустройства в поселке? Пенсионерка, которую хотели приструнить за жесткую критику, звучащую в адрес влас­тей, или ее оппоненты-недоброжелатели?