Суд добавил срок заключения Михаилу Саакашвили

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Еще два дела по экс-президенту Грузии находятся на рассмотрении

Михаил Саакашвили © Ираклий Геденидзе/ POOL/ ТАСС

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщил грузинский телеканал "ТВ Пирвели", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Приговор зачитал судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Саакашвили в заседании не участвовал.

Тбилисский городской суд по совокупности приговоров присудил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили 12 лет и 6 месяцев тюрьмы.

К сроку за незаконное пересечение границы в 2021 году также добавляются 8 лет из 9, к которым приговорили Саакашвили 12 марта по делу о растрате госсредств. Так как срок заключения экс-президента отсчитывается с момента его задержания в октябре 2021 года, совокупный срок отбывания наказания истечет в 2034 году.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. Он проник в грузинский портовый город Поти на пароме из украинского города Черноморск.

Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

12 марта текущего года суд признал Саакашвили виновным по делу о растрате более $3,2 млн государственных средств и приговорил к девяти годам тюрьмы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" находятся на рассмотрении.

В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.

#суд #приговор #Саакашвили

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