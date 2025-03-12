Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы

В мире
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Его обвиняли в хищении государственных средств в особо крупных размерах

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Как заявил судья Бадри Кочламазашвили, по этому делу обвиняется также бывший глава Службы государственной безопасности Теймураз Джанашия и ему предписано выплатить штраф в размере 300 тысяч лари, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Посудимым вменяют хищение девяти миллионов лари из бюджета, то есть более $2млн.

При прямом включении по видеосвязи из клиники «Вивамед» в Тбилиси Саакашвили попросил отложить вынесение приговора в связи с состоянием здоровья, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Саакашвили не признал себя виновным. 

Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.

8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится и сейчас.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения - сфальсифицированными.

#тюрьма #Грузия #Саакашвили

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