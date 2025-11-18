Обрушение облицовки здания: в Астане умерла пострадавшая фельдшер

Об этом сообщили в Упрздраве столицы

Фото: instagram.com/densaulyq_basqarmasy/

"С глубоким прискорбием сообщаю, что 18 ноября ушла из жизни наша коллега — фельдшер, получившая тяжёлые травмы при исполнении своих профессиональных обязанностей. Оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, она сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжёлом состоянии. С 8 ноября врачи боролись за её жизнь, делая всё возможное, чтобы стабилизировать состояние. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью", - написала руководитель Управления здравоохранения Алия Рустемова.

Глава Упрздрава отметила, что это невосполнимая утрата для  медицинской семьи. Девушка была преданной своему делу, смелой, отзывчивой — настоящим профессионалом, который до последнего момента оставался на своём посту, помогая людям.

"От себя лично и от всего коллектива Управления, медицинского сообщества выражаю искренние и глубочайшие соболезнования её родным и близким. Разделяем вашу боль и скорбь. Светлая память нашей коллеге", - добавила Рустемова.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Пострадало 5 человек.

 

