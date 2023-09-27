Суд вынес приговор Садвакасу Байгабулову и Асхату Манкееву

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении руководства филиала "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

"Суд установил, что Асхат Манкеев, работая директором филиала "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области, с целью перемещения по службе на аналогичную должность в другой регион передал через первого заместителя председателя правления Садвакаса Байгабулова 2 500 долларов США для дальнейшей передачи в качестве взятки председателю правления "Национальный центр экспертизы". Однако Байгабулов, в должностные полномочия которого не входит решение кадровых вопросов, путем обмана Манкеева похитил его деньги в сумме 2 500 долларов США", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

"Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, наличие смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил Байгабулову наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года. Манкееву назначено наказание в виде штрафа в сумме более 22 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе суда.

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