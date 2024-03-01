Судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 11 марта

Об этом стало известно из судебного кабинета Верховного суда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, что 26 февраля в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны поступило уголовное дело в отношении подозреваемых К. Бишимбаева и его брата Б. Байжанова.

К. Бишимбаев обвиняется по 2 статьям - «Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью», «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного».

Подозреваемый Б.Байжанов обвиняется по статьям «Укрывательство преступления» и «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».

Как сообщалось ранее, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех. 11 января 2024 года стало известно, что Бишимбаеву продлили арест до 9 марта.