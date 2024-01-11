Бишимбаеву продлили арест

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Эту информацию подтвердили в горсуде.

Напомним, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. В отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

На сегодня Департаментом полиции г. Астаны окончено расследование уголовного дела по факту убийства Салтанат Нукеновой.