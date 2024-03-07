Свалки наступают

Их удалось обнаружить благодаря системе космического мониторинга. 680 участков с бытовыми и строительными отходами уже расчистили. Надо сказать, что стихийные свалки ликвидируют коммунальные службы за счет бюджетных денег, поскольку тех, кто сгружает мусор в неположенных местах, установить или поймать с поличным не удается.

За год специалисты депар­тамента экологии Карагандинской области и полицейские провели 340 рейдов, отыскивая тех, кто выбрасывает отходы где попало. Они выявили 42 злоумышленников и привлекли их к административной ответственности за нарушение правил благоуст­ройства территорий городов и населенных пунктов. По этой статье штраф на физических лиц составляет около 74 тыс. тенге (20 МРП), на малый бизнес – 110 тыс. тенге (30 МРП), на средний – 147 тыс. тенге (40 МРП) и на крупный – 369 тыс. тенге (100 МРП).

Экологи считают это наказание недостаточным, поскольку нарушителям выгоднее схлопотать штраф, чем вывезти отходы на полигон и заплатить за их утилизацию. Поэтому незаконных свалок меньше не становится.