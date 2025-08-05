Когда мы говорим об инк­люзии, то имеем в виду не только наличие пандусов, тактильных дорожек и подъемников. В современном мире, где информация правит почти каждым аспектом нашей жизни, доступ к знаниям – это не привилегия, а право. Особенно остро это ощущают люди с нарушениями зрения, для которых обычные книги и печатные издания становятся в буквальном смысле невидимыми. Именно поэтому особую роль играют специализированные библиотеки для слабовидящих и слепых – места, где инклюзивность перестает быть абстрактным понятием и становится живой практикой.

В таких библиотеках это выражается в каждой детали: от организации пространства до подбора персонала, владеющего навыками общения с людьми с особыми потребностями. Здесь можно не только взять книгу в удобном формате, но и пройти курсы компьютерной грамотности с использованием специальных экранных прог­рамм, научиться пользоваться смартфоном с речевыми технологиями и поучаствовать в литературных мероприятиях.

– Для людей с нарушением органов зрения особенно важно иметь возможность самостоятельно получать информацию. У нас каждый найдет себе что-нибудь по душе, – уверена замес­титель директора Жамбылской областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граж­дан Толкын Кузенова. – Отмечу, что наша библиотека обслуживает не только незрячих, но и представителей других категорий людей с инвалидностью, а также обычных горожан. Мы стараемся, чтобы все читатели, независимо от их физических возможностей, чувствовали себя здесь как дома. Наша библиотека – это место, где к тебе не просто обращаются по имени, а по-настоящему слышат.

В специализированном учреждении культуры создано четыре отдела и сектор, где трудятся 24 человека, из которых 19 – библиотечные специалис­ты. Среди штатных сотрудников – четверо с ограниченными возможностями, что вновь демонстрирует инклюзивность в действии и сближает с особенными читателями. В настоящее время учреждение охватывает почти 1 500 местных жителей, среди которых более 450 потерявших способность видеть. Биб­лиотека предлагает доступ к литературе в четырех форматах: книги, напечатанные шрифтом Брайля, озвученные издания, книги с укрупненным плоским шрифтом, а также

рельефно-графические пособия.

Книжный фонд библиотеки составляет более 40 тыс. изданий, в том числе свыше 19 200 экземпляров на государственном языке. Поскольку большая часть литературы имеет нестандарт­ный формат, пополнение такими образцами незначительное. За прошедшее первое полугодие в фонд пришло только 77 книг на казахском и русском языках с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. Кроме того, к юбилейным датам известных отечественных писателей издано еще 57 книг.

– Когда человек с нарушением зрения берет книгу, которая понятна и удобна ему – это и есть акт включения в общество, – говорит Толкын Кузенова. – К тому же наша библиотека – не обычное хранилище книг в специальных форматах, а культурный, образовательный и социальный центр, где каждый посетитель может чувствовать себя наравне с другими. Здесь звучат аудиокниги и оживают тексты Брайля, проходят различные мероприятия. Среди них – творческие вечера и встречи с местными деятелями искусства и авторами стихов и прозы.

С начала года в библиотеке проведено 94 мероприятия, приуроченных к государственным праздникам, памятным датам, юбилеям писателей, поэ­тов и общественных деятелей. Их участниками стали около 3 200 читателей. К примеру, всем хорошо запомнились встречи «100 вопросов поэту» с участием Шырын Мамасериковой и Есета Досалы. К 85-летию Сабита Досанова прошел творческий вечер «Выдающийся мастер художественного слова», к юбилею народного писателя Казахстана Мухтара Магауина – литературный набат «Яркая личность казахского духа», к 80-летию поэта Кайырбека Асанова – литературный круиз «Ювелир изысканного слова». Не оставили никого равнодушными поэтический баттл «Молодые таланты пера» к Национальному дню книги и встреча «Автор сказок, нашедших путь к сердцу ребенка» с создателем детских волшебных историй Натальей Сологуб и иллюстратором Оксаной Щибунок. А в рамках международной акции «Подари жизнь книге – передай другому» специализированному интернату-школе «Болашак» подарены 20 книг, изданных шрифтом Брайля.

– Хотелось бы сказать и о конкурсе на лучшее эссе на шрифте Брайля «Мы – потомки Победы», который проведен в рамках проекта «Аулиеата – читающий регион». Инициатива нашла широкий отклик в сердцах многих казахстанцев. Было подано 50 заявок из Астаны, Алматы, Шымкента, Павлодара, Тараза и других городов страны. На конкурс представили 70 книг, каждая из которых заслуживает внимания, – отмечает заместитель директора.

В рамках проекта «Инклюзия и театр» в Таразе состоял­ся первый инклюзивный конкурс «Произведение, прочитанное сердцем». Его участники инс­ценировали отрывки из произ­ведений, повествующих о страшных и трудных военных годах. Почти 60 конкурсантов представили на суд жюри и гостей фрагменты более чем из 30 произведений.

В настоящее время библиотека реализует 15 инклюзивных проектов.

– Мы не ограничиваемся только литературным направлением. Стараемся охватить разные аспекты жизни, – говорит Толкын Кузенова. – В этом году провели соревнования по тогызкумалаку и мастер-классы по ковроткачеству, которые были хорошо восприняты нашими посетителями. Мы хотим не просто дать доступ к книге, а вернуть человеку ощущение, что он важен и может все.

Библиотека для слабовидящих и незрячих – это живой пример того, как можно строить­ общество, где каждый человек чувствует себя нужным, значимым и услышанным. Инк­люзивность здесь не лозунг, а ежедневная работа, забота и миссия.