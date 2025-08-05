Библиотека демонстрирует модель равного общества
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Алматы принимает юношеский Roland Garros
«Вишневые» проблемы поселка Севастополь
Новые возможности цифровой эпохи
За счет грантов и субсидий
Петропавловск становится краше
Региональные инициативы ради общего будущего
Опустела без него Земля...
Его называли главным сталеваром планеты
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Еще одна покоренная высота
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Приверженность повестке устойчивого развития
Объединиться, чтобы предотвратить трагедию
Капшагай побил рекорд посещаемости
Объявлена война ухабам
Расширяется партнерство с Китаем
Невосполнимая утрата
Чарын, Кольсай и Каинды – в центре внимания зарубежных СМИ
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Город, где живет история
Все дороги ведут на Алаколь
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
В теплицах спеет урожай
Популярная певица убита в Узбекистане
По мосту в Европу и Азию
Прогресс Казахстана в достижении ЦУР оценили в ООН
Зарубежные инвесторы намерены построить огромную теплицу для томатов в Шымкенте
Президент награжден высшей госнаградой Турции – орденом Devlet Nişanı
Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка
Бегемот с характером
Приоритет – национальным видам
В Премьер-лиге установилось «двоевластие»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
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