Свиную кровь добавляют в прикорм компании по разведению рыб, заявила депутат Мажилиса

Сельское хозяйство
Депутат Мажилиса Айжан Скакова на правительственном часе по проблемам развития рыбной отрасли заявила, что прудовые хозяйства используют для прикорма рыб свиную кровь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Добавляют свиную кровь, то есть в Казахстане в связи с возросшим спросом на продукцию «Халял» это должно быть под жестким контролем и необходима разработка стандартов на корм, которым питается рыба, попадая затем на прилавки», – сказала депутат.
Также, по ее информации, в кормах содержится и высокое количестве вредных биологических добавок.
«Необходимо обратить внимание на то, что в прудовых хозяйствах высок риск того, что корм содержит большое количество антибиотиков, опасных биологических веществ», – перечислила риски Айжан Скакова.