СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.

– Также растет число наблюдателей и партнеров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), – сообщил Глава государства.

Действует Форум аналитических центров СВМДА – универсальная платформа для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли Деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также Пятое заседание Молодежного совета совещания. На саммите было объявлено об учреждении Фонда СВМДА, цель которого – создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию.

Он подчеркнул, что Казахстан в качестве председателя совещания ставил перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процессов в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.

– Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. В Азии расположен 21 из 30 крупнейших городов мира. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовнос­ти к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Азия внесла огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. На протяжении нескольких тысячелетий государства этого макрорегиона выступали основной движущей силой общественного, культурного, технологического прогресса всего человечества. И, по мнению казахстанского лидера, этот колоссальный исторический опыт может стать прочным фундаментом для построения нового устойчивого, инклюзивного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, мирного сосуществования и справедливости.

По его словам, сейчас следует направить усилия на формирование новой повестки мира с целью укрепления значения Азиатского континента в глобальной системе международных отношений.

– Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству, но, несмотря на наши созидательные усилия, мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо «глобальной дисфункцией». С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу, – подчеркнул Президент РК, выступая на открытии саммита.

Прежде чем приступить к свое­му выступлению, Глава государства отдельно остановился на факте расширения состава СВМДА: Кувейт, подписавший два основополагающих документа совещания – Декларацию принципов, регулирующих отношения между государствами – членами СВМДА от 1999 года и Алматинский акт от 2002 года – официально стал 28-м государством – членом СВМДА. Касым-Жомарт Токаев поздравил Кувейт с этим важным решением, которое, по его словам, демонстрирует актуальность форума и потребность в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в Азии.

Приветствуя участников встречи, Президент Казахстана поблагодарил лидеров стран – участниц саммита и отметил, что мероприятие проводится в год 30-летия инициативы о созыве совещания. За этот период СВМДА стало платформой многостороннего сотрудничества и международным институтом современной дипломатии.

О прошедшем в казахстанской столице VI саммите СВМДА еще до его начала говорили как о событии своего рода историческом. Ожидалось, например, расширение состава участников форума, а также старт процесса трансформации СВМДА в полноценную меж­дународную организацию, что было стратегической целью казахстанского председательства в совещании в 2020–2022 годах. Ожидания саммит оправдал. Созданная по инициативе Казахстана многосторонняя платформа, нацеленная на укрепление мира, безопасности, доверия и развития, вновь подтвердила свою исключительную востребованность и актуальность.

В Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

– Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе соглас­ны с тем, что СВМДА уже функ­ционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаи­модействие государств-членов на новый уровень, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства выразил признательность всем государствам – членам СВМДА, поддержавшим заявку Казахстана на новый срок председательства в 2022–2024 годах. Он подчеркнул, что на предстоящие два года казахстанское председательство вновь ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов.

В первую очередь Касым-­Жомарт Токаев остановился на задачах экономического измерения деятельности.

– Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности. Разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров. Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транс­портного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов, – сказал Глава государства.

Далее он предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. По его мнению, это будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках совещания.

Все более важным становится экологическое измерение, продолжил Президент РК. Он подчеркнул, что изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. Только в 2021 году в Азии от них пострадали 57 млн человек. А к 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить до 26% ВВП.

Глава государства отметил, что недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой, и вновь подтвердил, что в это трудное время Казахстан выражает солидарность с народом и правительством Пакистана.

– Климатический кризис мо­жет привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков, – подчеркнул Касым-Жомарт ­Токаев. – Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по клима­ту COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии.

Необходим на пространстве СВМДА и реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности, ­заявил Президент. Он подчерк­нул, что Азия производит две трети мировой сельскохозяйст­венной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере.

– Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать «зеленые коридоры» между государствами – членами СВМДА для данной категории товаров. Представляется перспективным наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопаснос­ти, штаб-квартира которой расположена в Астане. Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями, – предложил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в центре всех усилий всегда должны находиться люди. По его мнению, экономические меры можно считать эффективными, только если они ориентированы на человеческое измерение, сбережение и развитие людских ресурсов.

– Успешное проведение заседания Молодежного совета в Астане в июле текущего года свидетельствует о больших перспективах для взаимодействия в данном направлении. В этой связи предлагаю в 2024 году провести в Астане под эгидой Молодежного совета слет лидеров волонтерских движений стран СВМДА. Большие перспективы открывает создание Партнерской сети ведущих университетов государств – членов СВМДА. Посредством данной сети можно было бы обмениваться разработками в инновационных сферах, таких как IT-сфера, нанотехнологии и возобновляемые источники энергии, – сказал Глава государства.

Он вновь подтвердил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию СВМДА, и выразил уверенность, что совещание, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьезные перспективы и большое будущее.

Важным итогом VI саммита совещания стал принятый на нем пакет документов.

Это в первую очередь Астанинское заявление о трансформации СВМДА. В нем главы государств и правительств государств – членов совещания заявили, что запускают «структурированный, всеобъемлющий и транспарент­ный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию». Трансформация совещания будет нацелена на определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институцио­нальной базы взаимодействия в его рамках.

Организация, как заявляют ее государства-члены, будет вносить вклад в обеспечение их экономического роста, взаимо­связанности, социального и культурного развития. Активизирует поиск совместных решений общих для всех проблем XXI века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН. Будет взаимодействовать с другими государствами, организациями и форумами, разделяющими цели и принципы СВМДА.

В заявлении обозначены решения, которые станут первым шагом для реализации процесса трансформации (переименование встреч глав государств и правительств и министров иностранных дел в «советы», а должность Исполнительного директора Секретариата СВМДА – в Генерального секретаря).

Также в заявлении говорится о том, что государства-члены будут определять элементы процесса трансформации, в том числе критерии членства. Председательству (в данном случае Казахстану) при поддержке Генерального секретаря и в координации с государствами-членами предложено сформулировать в 2023 году предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации.

Содержится в заявлении и поздравление СВМДА со значительными успехами, достигнутыми за 30 лет его развития.

Также принято Заявление глав государств – участников СВМДА о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий, Положение о Фонде СВМДА и План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации объединенных наций.

Кроме того, принято решение по вопросам председательства в объединении в 2022–2024 годах – этот пост на новый двухлетний период остается за Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил страны – участницы совещания за это доверие.

– Казахстан как инициатор процесса СВМДА останется приверженным дальнейшему развитию нашей организации на благо и в интересах всех ее государств-членов, – заявил Президент РК.

Он также сообщил, что председательство приняло решение наградить юбилейными медалями СВМДА глав государств и правительств стран – членов форума.

Общие цели, принципы и задачи

Участие в саммите в Астане приняли десятки делегаций – не только стран-участниц, но и наблюдателей (стран и организаций).

С видеообращением к участникам VI саммита СВМДА обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что мир сегодня сталкивается с многочисленными и многоплановыми вызовами, и в этом чрезвычайно сложном контексте региональные усилия по укреплению доверия и безо­пасности важны как никогда.

Генсек ООН подчеркнул, что за последние 30 лет СВМДА стала жизненно важной платформой для диалога между странами Азии. Он выразил благодарность странам – участницам совещания за конструктивное партнерство в достижении общих целей – продвижение устойчивого развития, прав человека, мира и стабиль­ности, укрепление многосторон­него сотрудничества, а также призвал и дальше работать совместно для преодоления всех испытаний, которые ставит перед всем миром современность, и обеспечить лучшее будущее как для Азии, так и для всего мира.

Немалое число стран на саммите в Астане было представлено на уровне первых руководителей – глав государств и правительств. Они выступили на первой пленарной сессии саммита. Многосторонние мероприятия такого уровня, как правило, отличная возможность для лидеров высказать позицию по самым актуальным вопросам мировой повестки, поднять вопросы, затрагивающие национальные интересы их стран. В то же время VI саммит СВМДА показал, что у входящих в «семью» государств есть общее понимание будущего их региона – все они хотят видеть и свои страны, и Азию в целом мес­том развитым, процветающим, мирным и стабильным.

Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о завершении карабахского конфликта и оставшихся вопросах в отношениях с Арменией. Но, выступая на саммите, в первую очередь он поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта ­Токаева за приглашение в Астану. Он также напомнил о недавнем визите казахстанского лидера в Баку, в ходе которого были проведены плодотворные обсуждения, касающиеся текущих вопросов двусторонней повестки дня.

– Азербайджан поддерживает политические и социально-экономические реформы, проводимые в Казахстане под руководством Президента Токаева, – также ­заявил Ильхам Алиев.

Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил надежду, что после трансформации СВМДА в полноценную организацию она будет процветать и развиваться как ценная многосторонняя структура, будет способствовать продвижению сотрудничества между государствами-членами и повысит свой статус на меж­дународной и региональной аренах. Он также подчеркнул, что сегодня в Азии нужен такой эффективный региональный механизм, как СВМДА, создающий возможности и условия для конструктивного взаимодействия, противодействия вызовам и угрозам, мирного разрешения сложных вопросов.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что за 30 лет СВМДА как многосторонний форум, охватывающий разные цивилизации и регионы, прошел последовательный путь от концепции до создания эффективной платформы для диалога и сотрудничества в области безо­пасности в Азиатском регионе. Он отметил, что Кыргызстан всецело поддерживает решение Казахстана продолжить миссию председательства в СВМДА, высоко оценил усилия нашей страны на этом посту, направленные на институциональное развитие СВМДА, и приветствовал начало запуска процесса трансформации совещания. Президент КР выразил уверенность, что итоги VI саммита станут важной вехой в истории развития совещания и внесут практический вклад в обеспечение мира и безопаснос­ти в Азии.

– Кыргызстан придает важное значение процессу развития и трансформации совещания как одной из современных форм регионального сотрудничества во имя достижения общей и неделимой безопасности в Азии. В связи с чем выражаю уверенность, что роль и значение нашего формата будут увеличиваться и крепнуть, а его актуальность – только возрас­тать, – отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами в рамках СВМДА должны оставаться проблемы обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран. Важным направлением политики безопасности должно быть противодействие негативным изменениям климата и адаптация к ним.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также особо выделил важность борьбы с изменением климата, от последствий которого его страна в этом году жестоко пострадала – наводнения стали причиной многочис­ленных жертв и разрушений. Он выразил благодарность странам и лидерам, оказавшим поддерж­ку Пакистану в это сложное время.

Шахбаз Шариф также под­черкнул, что его страна привержена процессам СВМДА, принципам общей, неделимой, комплексной безопасности в Азии. По его мнению, совместно работая, в том числе в рамках совещания, страны Азии смогут достичь значительных успехов в развитии через взаимодействие, доверие и конструктивный диалог.

Президент Палестины Махмуд Аббас отметил, что СВМДА успешно осуществляет свою деятельность, укрепляет сотрудничество между странами в областях, представляющих общий интерес. Он выразил благодарность Казахстану и Президенту Касым-Жомарту Токаеву за председательство и проведение саммита в Астане. От имени Палестины он заверил, что его страна будет оставаться активным членом СВМДА, приверженным достижению безопасности, стабильности и мира в регионе и не только.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на протяжении 30 лет на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии обсуждаются насущные вопросы, касающие­ся укрепления безопасности и стабильности во всем обширном Азиатском регионе.

– Эта встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. Страны Азиатского региона являются локомотивом мирового экономического роста. Здесь динамично, с хорошей отдачей действуют такие интеграционные объединения, как Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз, – отметил Президент РФ.

По его словам, Россия выступает за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничест­ва, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики. Крайне важным, по мнению Владимира Путина, является укрепление сотрудничества по противодействию террористической угрозе, по борьбе с нар­котрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей. Кроме того, одним из острейших вызовов безопасности для регио­на он назвал Афганистан, подчеркнув, что для нормализации обстановки на территории этой страны необходимо сообща содействовать ее экономическому восстановлению.

Упомянул Президент РФ и о важности укрепления многостороннего сотрудничества государств – участников СВМДА в социальной и культурно-гуманитарной сферах, в продвижении межцивилизационного диалога и контактов между людьми. В частности, подчеркнул необходимость поддержки волонтерских движений.

– В целом хотел бы с удовлетво­рением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече сторонами. Мы поддерживаем инициативы казахстанского председательства, – добавил Владимир Путин.

Отвечать на вызовы вместе

О преодолении последствий пандемии коронавируса и новых угрозах безопасности в регионе говорили многие участники саммита.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что со времени проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году в международной повестке произошли существенные изменения.

– Пандемия COVID-19 привела к затяжному глобальному экономическому кризису, который оказывает влияние и на нашу безопасность, – считает Президент Таджикистана. – Сегодня нарастают негативные процессы в сфере обеспечения военно-политической безопасности. Международной и региональной безопасности по-прежнему угрожают растущие масштабы терроризма, экстремизма, транс­национальной организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и киберпрес­тупности.

По его словам, необходимо наращивать совместные усилия для борьбы с этими вызовами, координировать в регионе работу по укреплению мира, стабильности и безопасности. Эмомали Рахмон также призвал представителей стран СВМДА принять активное участие в Конференции высокого уровня в рамках Душанбинского процесса по борьбе с терроризмом.

Президент Таджикистана также обратил внимание на то, что СВМДА необходимо продолжать оказывать содействие установлению прочного мира и стабильности в Афганистане.

Кроме того, Эмомали Рахмон затронул темы развития туризма и сокращения влияния человечест­ва на климат. А также поддержал изменение формата СВМДА.

– Важный вопрос – развитие и преобразование совещания в международную организацию. Мы поддерживаем процесс трансформации СВМДА с учетом экономических и финансовых возможностей стран-членов, – сказал Президент Таджикистана.

Президент Турции Реджеп ­Тайип Эрдоган в своем выступ­лении подчеркнул братские взаи­моотношения казахского и турецкого народов, а также приветствовал Кувейт как нового члена СВМДА.

– В 2019 году Турция объявила новую азиатскую инициативу для укрепления наших отношений со странами континента, – отметил Реджеп Тайип Эрдоган. – С самого начала мы решительно поддерживаем расширение СВМДА и развитие его институционального потенциала.

Он акцентировал внимание на том, что сегодня в глобальном масштабе меняется баланс сил, разрываются ранее сущест­вовавшие цепочки поставок, страны и народы сталкиваются с серьезными испытаниями во многих сферах, от экономики до продовольственной безопаснос­ти, от энергетики до международных отношений.

– Считаю, что структура глобальной безопасности должна формироваться на основе справедливости и равноправия, – ­заявил Президент Турции. – Где бы мы ни находились в мире, нас всех объединяет одна участь – судьба членов одной челове­ческой семьи. Наш опыт во время пандемии напомнил нам об этом. И поскольку наши проблемы являются общими, мы должны находить решения общими усилиями.

Он также напомнил мировому сообществу о том, что нельзя бросать на произвол судьбы Афганистан, необходимо продолжать оказывать стране помощь в восстановлении. Говоря о вооруженных конфликтах и их последствиях, Реджеп Тайип Эрдоган затронул тему военных действий в Украине.

– Мы все ощущаем последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе, – подчерк­нул Президент Турции. – Справедливого мира можно добиться только с помощью дипломатии. В войне не бывает победителей, а в справедливом мире не бывает побежденных.

О кризисе в международных отношениях в глобальном масштабе говорил на саммите и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

– Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного дефицита диалога и доверия, растущей неопределенности в международных отношениях, – считает Шавкат Мирзиёев. – Все это подрывает основы многостороннего сотрудничества, провоцирует эскалацию конфликтов, ведет к системным сбоям в глобальной экономике. Новые геополитические реалии негативно сказываются на стабильности всего азиатского региона. Кризисные явления напрямую затрагивают и государства Центральной Азии, сдерживают наши усилия по углублению экономической интеграции.

Он назвал ряд приоритетов, на которых, по его мнению, необходимо сосредоточиться для укрепления безопасности. Так, необходимо выстраивать конструктивное взаимодействие с новым правительством Афганистана и принимать прак­тические меры по решению афганской проблемы. Важно развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности и противодействия распространению радикальных идей, адаптировать экономики стран СВМДА к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса, продвигать экономику знаний для перехода на новый этап глобальной промышленной революции. Также требуют внимания вопросы формирования устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки и решения проблем экологии и изменения климата.

К своему 30-летию СВМДА стало авторитетной площадкой регионального международного диалога, так охарактеризовал эволюцию совещания заместитель Председателя КНР Ван Цишань.

– Будучи одним из авторитетных форумов в Азии по сотрудничеству в области безопаснос­ти, СВМДА должно объединить усилия всех стран-участниц в адекватном противодействии имеющимся вызовам во имя формирования сообщества единой судьбы Азии. В духе взаимного уважения и доверия необходимо поддерживать мир и стабильность в Азии. Считаю важным добиться общей комплексной устойчивой совместной безопас­ности, преодолевая разногласия путем диалога, – отметил Ван Цишань.

По его мнению, важно на основе взаимной выгоды содейст­вовать развитию и процветанию азиатских стран. Следует углублять высококачественное партнерство, продвигать всестороннюю взаимосвязанность и региональную интеграцию.

– Открытость и инклюзивность ведут к прогрессу, а замк­нутость и изоляция – к отсталос­ти, – подчеркнул заместитель Председателя КНР.

В свою очередь, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан отметила, что Азия является общим домом для стран, разных в социальном и политическом плане, но схожих в своих ожиданиях мира, национальной независимости, демократии и социального прогресса.

– При этом страны Азии ощущают геополитическое давление, воздействие длительных конфликтов, споров, и все это привело к подрыву доверия, – сказала Во Тхи Ань Суан. – В этих условиях диалог в рамках СВМДА является ключевым катализатором, который позволяет странам преодолеть различия, собраться и действовать вместе на основе равенства и преимуществ для всех.

О ценности возможности решать проблемы сообща в рамках СВМДА говорил Александр Лукашенко, Президент Беларуси, являющейся страной-наблюдателем в совещании. Он, в частности, сделал акцент на выгоде от совместной работы, общего поиска решений самых чувствительных вопросов.

– Наше понимание целей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоит в том, чтобы сообща создавать механизмы сотрудничества по широкому спектру вопросов без притеснения и санкций, – ­заявил он. – Нам нужны форматы наибольшего благоприятствования торговле, инвестициям, открытые границы для товаров, услуг, рабочей силы, а также новые транспортные коридоры. Ведь потенциал евразийского регио­на огромен. Это колоссальная ресурсная база и производственные мощности, потребительский рынок, равных которому нет. Понятно, что роль континента будет возрастать. Только в азиатских странах производится треть мирового валового внут­реннего продукта, а их население составляет более 4 миллиардов человек.

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Все ожидания стран-участниц от СВМДА обрели реальные контуры на VI саммите, когда было принято Астанинское заявление о трансформации совещания.

– Астанинское заявление о трансформации СВМДА запус­тило структурированный, инклюзивный и прозрачный переговорный процесс постепенного, поэтапного и основанного на консенсусе процесса преобразования СВМДА в полноценную региональную международную организацию, что является стратегической целью Казах­стана, – сказал назначенный Генеральным секретарем СВМДА Кайрат Сарыбай на брифинге по итогам VI саммита. – Процесс преобразования СВМДА будет преследовать цель укрепления организационной и институцио­нальной базы взаимодействия государств – членов объединения. Трансформация придаст нашей эффективной диалоговой площадке особый статус, тем самым значительно укрепив рычаги влияния азиатских государств на мировые процессы, что позволит ей сыграть глобальную роль.

Он отметил, что саммит проведен с «оглушительным успехом», принят ряд исторических решений. Одно из достижений саммита – это решение о присоединении Кувейта в качестве 28-го государства – члена СВМДА. Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании с Евразийским экономическим союзом. ЕАЭС стал еще одним партнером совещания.

Кроме того, были подписаны Положения о Фонде СВМДА и создании специального механизма идентификации и реализации проектов, План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации объединенных наций, Заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования. Также было принято решение о том, что Казахстан сохраняет свое председательство в СВМДА до 2024 года.